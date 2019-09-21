Одіссей написав:

cherchiltank написав: Вся країна переїде в Київ - це звісно для ринку нерухомості плюс - але звідки візьмуться гроші? Доречі що з нерухомістю в Одесі? Взагалі там щось будують? Вся країна переїде в Київ - це звісно для ринку нерухомості плюс - але звідки візьмуться гроші? Доречі що з нерухомістю в Одесі? Взагалі там щось будують?

Привіт з Одеси)Будівництво в Одесі зупинилось 24.02.22р. Нових проектів жодного. Десь через півроку хтось з забудовників відновив роботу, але це по-перше в процентному відношенні "крапля в морі", по-друге це все спромоганя завершити проекти котрі були раніше та знаходяться на завершальному етапі.Більшість будівництва не працює. Декілька великих забудовників скоріш за все банкрути. Є сумніви що більшість новобудов навіть після війни будуть завершені попередніми власниками, та будуть або недобудованими, абе інвестори за свої кошти, якщо зможуть, будуть закінчувати.Ціна в $ купівля/продаж змінились не дуже сильно, спочатку впали відсотків 15-20 на окремі пропозиції, зараз трохи відіграла, десь приблизно на відсотків 10% впала з лютого 22р. але більшість з ринка пішла та чекають, продати не так легко, а знижувати ціни поки не готові.Оренда впала доволі сильно якщо рахувати в $, хрущ від "бабушки" починається десь з 4000грн. Бюджетний новострой з нормальним ремонтом, технікою та меблями десь з 6000грн.Це так погляд взагалі, в окремих випадках може щось інакше. І знижка більше і т.і.