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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 146147148149
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:04

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Думаю проблема будет внести деньги в банк, в котом они до этого не были. Документи по походженню коштів повинні бути не старіше трьох років.


В последнее время до войны нотариусы иногда писали, что расчет произошел до подписания договора. Хотя всё делалось на сделке. Не знаю как сейчас насчёт представителей банка, фиктивных счетов с фиктивным переводом и с последующим закрытием.

Но, если нет проблем с происхождением однозначно перевод
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:06

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Перед войной мониторить крупные суммы начали более детально, если не брать банки помойки. Даже некоторые застройщики делали видимость
hume
 
Повідомлень: 9112
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:20

  hume написав:Перед войной мониторить крупные суммы начали более детально, если не брать банки помойки. Даже некоторые застройщики делали видимость

Декілька років назад (4-5), знайомий купив сину-студенту "хрущ" біля метро.
Хлоп не мав жодного дня робочого стажу, на той момент.
Ніякої реакції з сторони держ. органів. :wink:

Цікаво, з якої суми починався контроль?
Чи є він зараз?
На первинці і на вторинці?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:37

  Frant написав:
  hume написав:Перед войной мониторить крупные суммы начали более детально, если не брать банки помойки. Даже некоторые застройщики делали видимость

Декілька років назад (4-5), знайомий купив сину-студенту "хрущ" біля метро.
Хлоп не мав жодного дня робочого стажу, на той момент.
Ніякої реакції з сторони держ. органів. :wink:

Цікаво, з якої суми починався контроль?
Чи є він зараз?
На первинці і на вторинці?

А каким образом происходила оплата?

Я же говорил, что до войны пару раз сталкивался с формулировкой нотариуса "расчет был произведен до сделки", или что-то похожее. Деньги передали из рук в руки, проверили и разошлись.

В моей практике в 2015 в нормальных банках уже интересовались крупными суммами. С того же 2015 года застройщики активно начали предлагать рассрочку и проблема с мониторингом крупных сум частично была решена. Особенно с 30% первым взносом.

На первичке естественно сложнее, вы ограничены в банках с которыми работает застройщик. Но, в некоторых компаниях подскажут как и куда стучать. Особенно если вы покупаете не однушку. КАН, например, мне мозг выел ещё на стадии подписания договора, просто тупо потребовали документ о происхождении средств.
hume
 
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  #<1 ... 146147148149
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