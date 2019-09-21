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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:04
Думаю проблема будет внести деньги в банк, в котом они до этого не были. Документи по походженню коштів повинні бути не старіше трьох років.
В последнее время до войны нотариусы иногда писали, что расчет произошел до подписания договора. Хотя всё делалось на сделке. Не знаю как сейчас насчёт представителей банка, фиктивных счетов с фиктивным переводом и с последующим закрытием.
Но, если нет проблем с происхождением однозначно перевод
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hume
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:06
Перед войной мониторить крупные суммы начали более детально, если не брать банки помойки. Даже некоторые застройщики делали видимость
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hume
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:20
hume написав:
Перед войной мониторить крупные суммы начали более детально, если не брать банки помойки. Даже некоторые застройщики делали видимость
Декілька років назад (4-5), знайомий купив сину-студенту "хрущ" біля метро.
Хлоп не мав жодного дня робочого стажу, на той момент.
Ніякої реакції з сторони держ. органів.
Цікаво, з якої суми починався контроль?
Чи є він зараз?
На первинці і на вторинці?
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Frant
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:37
Frant написав: hume написав:
Перед войной мониторить крупные суммы начали более детально, если не брать банки помойки. Даже некоторые застройщики делали видимость
Декілька років назад (4-5), знайомий купив сину-студенту "хрущ" біля метро.
Хлоп не мав жодного дня робочого стажу, на той момент.
Ніякої реакції з сторони держ. органів.
Цікаво, з якої суми починався контроль?
Чи є він зараз?
На первинці і на вторинці?
А каким образом происходила оплата?
Я же говорил, что до войны пару раз сталкивался с формулировкой нотариуса "расчет был произведен до сделки", или что-то похожее. Деньги передали из рук в руки, проверили и разошлись.
В моей практике в 2015 в нормальных банках уже интересовались крупными суммами. С того же 2015 года застройщики активно начали предлагать рассрочку и проблема с мониторингом крупных сум частично была решена. Особенно с 30% первым взносом.
На первичке естественно сложнее, вы ограничены в банках с которыми работает застройщик. Но, в некоторых компаниях подскажут как и куда стучать. Особенно если вы покупаете не однушку. КАН, например, мне мозг выел ещё на стадии подписания договора, просто тупо потребовали документ о происхождении средств.
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hume
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