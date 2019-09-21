Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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budivelnik написав:Ще раз 1 Якщо житло потрібне - його будуть будувати В Запоріжжі житло потрібне і будувати будуть Тому чекати обесцінювання - не варто 2 Ймовірну вартість - я привів 30-50 середньомісячних зарплат=Одноквартирних В Запоріжж буде 40-45 , В Херсоні буде 40-45(дуже багато знищено, а місцевість хороша) 3 В Харкові - залежить від того розвалиться педерація чи ні Якщо розвалиться - буде 50 середньомісячних Якщо не розвалиться і буде становити небезпеку - то можливе запустіння Ніхто не буде вкладати якщо небезпека близько.
Глибоке впевнене дослідження.
Абсолютно тупе дослідження. Вартість квартир в Чернігові вже значно вища ніж в 2021, і вартість аренд теж. Суми не досліджував, але не думаю що ситуація зміниться. Тому в Запоріжжі,Херсоні і Харкові все відграється дуже швидко.
Я дико вибачаюсь Але може мій ГОСТРИЙ опонент приведе ще два параметри Вартість однокімнатної в новобудові Чернігова на 2021 і на 2023 і середню зарплату в Чернігові на 2021 і на 2023 І порівняє ці цифри з тим що я виділив синім кольором...