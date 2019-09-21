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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 149150151152>
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 16:10

  Proofy написав:
  Zebra написав:Вартість квартир в Чернігові вже значно вища ніж в 2021, і вартість аренд теж.
Вот это новость. Это в грн или $ ? У застройщика я так понимаю.

Вартість квартир в $ зроста.
Аренда в $ повернулася на довоенний рівень.

https://ua.m2bomber.com/stat/1952636/vi ... =flat-sell
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 16:46

  Zebra написав:
  Proofy написав:
  Zebra написав:Вартість квартир в Чернігові вже значно вища ніж в 2021, і вартість аренд теж.
Вот это новость. Это в грн или $ ? У застройщика я так понимаю.

Вартість квартир в $ зроста.
Аренда в $ повернулася на довоенний рівень.

https://ua.m2bomber.com/stat/1952636/vi ... =flat-sell

Там написано що оренда 2 к в Чернігові 120 доларів - що там зросло чи повернулося?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 17:38

  cherchiltank написав:Там написано що оренда 2 к в Чернігові 120 доларів - що там зросло чи повернулося?)

До війни середня ціна арендри була 3000-3500. Калькулятор дати?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 18:16

  Zebra написав:
  Прораб написав:
  budivelnik написав:Ще раз
1 Якщо житло потрібне - його будуть будувати
В Запоріжжі житло потрібне і будувати будуть
Тому чекати обесцінювання - не варто
2 Ймовірну вартість - я привів
30-50 середньомісячних зарплат=Одноквартирних
В Запоріжж буде 40-45 , В Херсоні буде 40-45(дуже багато знищено, а місцевість хороша)
3 В Харкові - залежить від того розвалиться педерація чи ні
Якщо розвалиться - буде 50 середньомісячних
Якщо не розвалиться і буде становити небезпеку - то можливе запустіння
Ніхто не буде вкладати якщо небезпека близько.
Глибоке впевнене дослідження.
Абсолютно тупе дослідження. Вартість квартир в Чернігові вже значно вища ніж в 2021, і вартість аренд теж. Суми не досліджував, але не думаю що ситуація зміниться. Тому в Запоріжжі,Херсоні і Харкові все відграється дуже швидко.
Я дико вибачаюсь
Але може мій ГОСТРИЙ опонент приведе ще два параметри
Вартість однокімнатної в новобудові Чернігова на 2021 і на 2023
і середню зарплату в Чернігові на 2021 і на 2023
І порівняє ці цифри з тим що я виділив синім кольором...

От тоді й побачимо хто тупий...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 21:56

  Zebra написав:
  cherchiltank написав:Там написано що оренда 2 к в Чернігові 120 доларів - що там зросло чи повернулося?)

До війни середня ціна арендри була 3000-3500. Калькулятор дати?

Тобто було 120 доларів і стало 120 доларів? Мабуть мало житла а звідкілясь взявся попит?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 22:11

  cherchiltank написав:
  Zebra написав:
  cherchiltank написав:Там написано що оренда 2 к в Чернігові 120 доларів - що там зросло чи повернулося?)

До війни середня ціна арендри була 3000-3500. Калькулятор дати?

Тобто було 120 доларів і стало 120 доларів? Мабуть мало житла а звідкілясь взявся попит?

Звикли від малого до великого видавати бажане за дійсне.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:21

  Zebra написав:
  Proofy написав:
  Zebra написав:Вартість квартир в Чернігові вже значно вища ніж в 2021, і вартість аренд теж.
Вот это новость. Это в грн или $ ? У застройщика я так понимаю.

Вартість квартир в $ зроста.
Аренда в $ повернулася на довоенний рівень.

https://ua.m2bomber.com/stat/1952636/vi ... =flat-sell

по аренде не скажу, но что я вижу по продаже по Киеву, по одному ЖК, цена примерно та же. Т.е. 1150 за метр, до войны больше немного скорее было.
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 11:52

budivelnik
Доброго дня. Якщо не складно розшефруйте по ціні. Бо не зрозуміло, ну наприклад 21 рік середня зп у запоріжжі 15000грн *40= 600 000 грн однушка? я вірно розумію?
aroslavastanko
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 09:22

aroslavastanko
Так, від 600 000 грн в новобудові....
budivelnik
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