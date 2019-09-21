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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 сер, 2023 23:04
Успіх , пора в тебе забрати службовий Старлінк. Вже заспамив всі гілки відосіками.
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Hotab
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Додано: Чет 17 сер, 2023 23:13
Hotab написав:Успіх
, пора в тебе забрати службовий Старлінк. Вже заспамив всі гілки відосіками.
Я до другої на чергуванні... тому цсссссс🤫🤫🤫
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