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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 149150151152
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 23:04

Успіх , пора в тебе забрати службовий Старлінк. Вже заспамив всі гілки відосіками.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 23:13

  Hotab написав:Успіх , пора в тебе забрати службовий Старлінк. Вже заспамив всі гілки відосіками.

Я до другої на чергуванні... тому цсссссс🤫🤫🤫
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