Додано: Сер 15 лис, 2023 02:34

antey1969 написав: Кое-кто уже считает Марик русской территорией.

В рашке доходы в разы выше, соответственно и стоимость недвижимости тоже.

Эта цена судя по всему со скидкой на боевые действия.

Вблизи Азовское море, металлургии там больше не будет никогда, так что экология улучшится. Опять же порт в любом случае отстроят, так что деловая активность будет. Кое-кто уже считает Марик русской территорией.В рашке доходы в разы выше, соответственно и стоимость недвижимости тоже.Эта цена судя по всему со скидкой на боевые действия.Вблизи Азовское море, металлургии там больше не будет никогда, так что экология улучшится. Опять же порт в любом случае отстроят, так что деловая активность будет.

На московії повно вмираючих міст з дуже дешевими квартирами, основні проблеми там – клімат плюс відсутність роботи. 24к за однуху в провінції - ще непоганий рівень, можна дешевше знайти.Кудись переїхати на південь і щоб біля моря (для них Марік це клімат-курорт, майже Туреччина) - це взагалі мрія буквально мільйонів особливо військових у відставці та іншої шушери. Наприклад в Сочі і поблизу давно вже нереально переоцінено все(і ще фактор хачів), в Криму ціні надули з тієї ж причини, але там міст, а тут пряма дорога по суші. Ну й сцар так само вливає нафтодолари в те, що залишилося, щоб довести що не дарма захоплювали.А щодо військових дій – ну от такі вони, свинособаки трохи не люди. Я жив там під час бомбардування Грозного наприклад, і пам'ятаю як люди шушукались – "дивіться там великі хати по 1к баксів продають, ну ті що цілі залишилися, може взяти, навіть якщо що – потім перепродамо". Більшість дивиться тв і реально впевнена, що рассєя сильна, вже точно не віддасть. Та й "українци етож нє ми", міста не стирають, якось домовимося якщо що.