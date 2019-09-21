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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 02:34

  antey1969 написав:Кое-кто уже считает Марик русской территорией.
В рашке доходы в разы выше, соответственно и стоимость недвижимости тоже.
Эта цена судя по всему со скидкой на боевые действия.
Вблизи Азовское море, металлургии там больше не будет никогда, так что экология улучшится. Опять же порт в любом случае отстроят, так что деловая активность будет.


На московії повно вмираючих міст з дуже дешевими квартирами, основні проблеми там – клімат плюс відсутність роботи. 24к за однуху в провінції - ще непоганий рівень, можна дешевше знайти.
Кудись переїхати на південь і щоб біля моря (для них Марік це клімат-курорт, майже Туреччина) - це взагалі мрія буквально мільйонів особливо військових у відставці та іншої шушери. Наприклад в Сочі і поблизу давно вже нереально переоцінено все(і ще фактор хачів), в Криму ціні надули з тієї ж причини, але там міст, а тут пряма дорога по суші. Ну й сцар так само вливає нафтодолари в те, що залишилося, щоб довести що не дарма захоплювали.

А щодо військових дій – ну от такі вони, свинособаки трохи не люди. Я жив там під час бомбардування Грозного наприклад, і пам'ятаю як люди шушукались – "дивіться там великі хати по 1к баксів продають, ну ті що цілі залишилися, може взяти, навіть якщо що – потім перепродамо". Більшість дивиться тв і реально впевнена, що рассєя сильна, вже точно не віддасть. Та й "українци етож нє ми", міста не стирають, якось домовимося якщо що.
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 02:44

  посетитель написав:Продать, а потом ещё раз можно будет продать. Двойной профит :)

Кримські квартири зазвичай перепродували з дублюванням у українських нотаріусів, бо не всі тупі, зараз усі ці лазівки закрити? Тоді навіть суди не потрібні потім – права власності залишаються, гроші теж повертати не треба.
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 19:32

За сколько уместно покупать квартиру?

Сабж.
Вот авто, говорят, 6 мес дохода своего/семейного.
А как с квартирой?
Так, чтобы не купить жилье, которое не потянешь обслуживать.
Спасибо за внимание.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 19:34

  M-A-X написав:Сабж.
Вот авто, говорят, 6 мес дохода своего/семейного.
А как с квартирой?
Так, чтобы не купить жилье, которое не потянешь обслуживать.
Спасибо за внимание.

в ипотеку? что вы имеете в виду под обслуживать, текущие ремонты, капитальные?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 20:39

Зачем тут поле ввода заполнено?

Нашел инфу https://www.numbeo.com/property-investm ... ountry.jsp
Не знаю, насколько актуальную.

Обн.:
Но вряд ли там брали доход тех, кто покупал жилье.
А так, средний по больнице.
Востаннє редагувалось M-A-X в Нед 19 лис, 2023 20:44, всього редагувалось 1 раз.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 20:42

  vitaliiangel написав:в ипотеку?

Без разницы.

  vitaliiangel написав:что вы имеете в виду под обслуживать, текущие ремонты, капитальные?

Это плюс отопление плюс "утримання прибудинкової території". В ЖК премиум класса в центре оно бывает и от 10к.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 20:56

M-A-X
в моем случае 30 месячных зп в обоих случаях

За квартплаты никогда не заморачивался, плачу эл.счет, только фио и адрес сверяю
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 20:59

жк премиум класса у меня нет. Обычный взнос осбб 10-20 грн/м
отопление сильно зависит от того автономка газ, электро, котельная, центральное. Цифры могут отличаться в несколько раз.

У меня в 2х квартирах газовая автономка, в одной зимой обогреть 1м2 получается 1,5м3 в месяц в другой 3м3. По ремонтам, минимум что я встречал 500уе/м2 а максимум - не ограничен. По ипотеке не шарю от слова совсем.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:52

  Олежан написав:
  Andrey2512 написав:Честно говоря, я в шоке.

Короч, осталась у меня в Мариуполя квартира. Минуты 3 от центра, в пятиэтажке. 1-к с бабушкиным ремонтом.

В декабре 2021 года я ее выставил на продажу за 16к $. Хотя понимал, что цена немного высокая, но оставлял возможность торга. Недвига в Марике тогда начала дорожать понемногу.

И вот, на этой неделе родственники начали подумывать, чтоб ее продать. Я понимаю, что город разрушен и всё такое… Ну сколько за нее можно просить то?

Родственники меня удивили, когда сказали что однушки без ремонта сейчас по цене стартуют от 24000$.

Господа, да как так? Разбитый город, 100 км или даже меньше от фронта 🤨


нууу....в мелитополе квартиры с 22г выросли на х2.5

посмотрел ради интереса олх.
аренда в марике 2к хруща - 18т грн

в киеве таких цен нет

Не так багато квартир в житловому стані плюс військові плюс понаіхавші з кацапії заробітчани - що дивного?
cherchiltank
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