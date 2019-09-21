Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Кое-кто уже считает Марик русской территорией. В рашке доходы в разы выше, соответственно и стоимость недвижимости тоже. Эта цена судя по всему со скидкой на боевые действия. Вблизи Азовское море, металлургии там больше не будет никогда, так что экология улучшится. Опять же порт в любом случае отстроят, так что деловая активность будет.
На московії повно вмираючих міст з дуже дешевими квартирами, основні проблеми там – клімат плюс відсутність роботи. 24к за однуху в провінції - ще непоганий рівень, можна дешевше знайти. Кудись переїхати на південь і щоб біля моря (для них Марік це клімат-курорт, майже Туреччина) - це взагалі мрія буквально мільйонів особливо військових у відставці та іншої шушери. Наприклад в Сочі і поблизу давно вже нереально переоцінено все(і ще фактор хачів), в Криму ціні надули з тієї ж причини, але там міст, а тут пряма дорога по суші. Ну й сцар так само вливає нафтодолари в те, що залишилося, щоб довести що не дарма захоплювали.
А щодо військових дій – ну от такі вони, свинособаки трохи не люди. Я жив там під час бомбардування Грозного наприклад, і пам'ятаю як люди шушукались – "дивіться там великі хати по 1к баксів продають, ну ті що цілі залишилися, може взяти, навіть якщо що – потім перепродамо". Більшість дивиться тв і реально впевнена, що рассєя сильна, вже точно не віддасть. Та й "українци етож нє ми", міста не стирають, якось домовимося якщо що.
посетитель написав:Продать, а потом ещё раз можно будет продать. Двойной профит
Кримські квартири зазвичай перепродували з дублюванням у українських нотаріусів, бо не всі тупі, зараз усі ці лазівки закрити? Тоді навіть суди не потрібні потім – права власності залишаються, гроші теж повертати не треба.
жк премиум класса у меня нет. Обычный взнос осбб 10-20 грн/м отопление сильно зависит от того автономка газ, электро, котельная, центральное. Цифры могут отличаться в несколько раз.
У меня в 2х квартирах газовая автономка, в одной зимой обогреть 1м2 получается 1,5м3 в месяц в другой 3м3. По ремонтам, минимум что я встречал 500уе/м2 а максимум - не ограничен. По ипотеке не шарю от слова совсем.