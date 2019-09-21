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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 153154155156
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 13:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Долярчик, черговий акк пролюбив?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 13:38

А люди волнуются
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:01

  Faceless написав:Долярчик, черговий акк пролюбив?

Ворожа бімба в телефон потрапила, а пароль і електронку до якої аккаунт прив'язаний забув?! 😳
Мене, наприклад, на Автоуа на рік забанили, теоретично міг би інший акк зробити, але не маю бажання.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 09:10

Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

Продажі квартир і будинків в Україні за рік зросли в 1,7 раза — статистика Мін'юсту

Скажіть, чи продавали ви за останній рік житло? Якщо так, то яка головна мотивація продажу була для вас: потрібні були гроші, питання безпеки чи щось інше?
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