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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 гру, 2023 13:28
Долярчик, черговий акк пролюбив?
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Faceless
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Додано: Вів 05 гру, 2023 13:38
А люди волнуются
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fox767676
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Додано: Вів 05 гру, 2023 22:01
Faceless написав:
Долярчик, черговий акк пролюбив?
Ворожа бімба в телефон потрапила, а пароль і електронку до якої аккаунт прив'язаний забув?! 😳
Мене, наприклад, на Автоуа на рік забанили, теоретично міг би інший акк зробити, але не маю бажання.
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Bolt
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Додано: Пон 05 лют, 2024 09:10
Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇Продажі квартир і будинків в Україні за рік зросли в 1,7 раза — статистика Мін'юсту
Скажіть, чи продавали ви за останній рік житло? Якщо так, то яка головна мотивація продажу була для вас: потрібні були гроші, питання безпеки чи щось інше?
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