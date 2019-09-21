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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 гру, 2023 13:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Долярчик, черговий акк пролюбив?
Додано: Вів 05 гру, 2023 22:01
Додано: Пон 05 лют, 2024 09:10
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Продажі квартир і будинків в Україні за рік зросли в 1,7 раза — статистика Мін'юсту
Скажіть, чи продавали ви за останній рік житло? Якщо так, то яка головна мотивація продажу була для вас: потрібні були гроші, питання безпеки чи щось інше?
Додано: Пон 05 лют, 2024 10:33
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Якщо порівнювати з 2021 - то в 2023 угод купівлі продажу житла - в 2 рази менше)
Додано: Пон 05 лют, 2024 11:04
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