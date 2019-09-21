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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 153154155156
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 13:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Долярчик, черговий акк пролюбив?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 13:38

А люди волнуются
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:01

  Faceless написав:Долярчик, черговий акк пролюбив?

Ворожа бімба в телефон потрапила, а пароль і електронку до якої аккаунт прив'язаний забув?! 😳
Мене, наприклад, на Автоуа на рік забанили, теоретично міг би інший акк зробити, але не маю бажання.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 09:10

Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

Продажі квартир і будинків в Україні за рік зросли в 1,7 раза — статистика Мін'юсту

Скажіть, чи продавали ви за останній рік житло? Якщо так, то яка головна мотивація продажу була для вас: потрібні були гроші, питання безпеки чи щось інше?
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:33

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Якщо порівнювати з 2021 - то в 2023 угод купівлі продажу житла - в 2 рази менше)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 14:04

У Світовому банку порахували, скільки коштів потрібно для відновлення України після війни
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 07:56

У світі дивних людей ©

  Faceless написав:Долярчик, черговий акк пролюбив?
Я тільки недавно це побачив.

Ну і який сенс було людині аж зареєструватись, щоб скопіювати мій допис і більше нічого від себе не додати?

Дивина та й годі :D
  oleh_ewhd написав:А давайте я ще раз, озвучу всі "плюси" і "мінуси" своєї інвестиції!(а в дужках буду писати, як я їх бачу/сприймаю)
Тож поїхали!

Почну з "мінусів":
1. Локація(так, не айс, але і не в самій глибинці Левандівки, що вже не так і погано! )
2. Поблизу колія "не основна", а "основні" колії трохи далі(взагалі, не парюсь, так як до цього швидко звикається/не звертається зайва увага)
3. "На котловані", а не майже "готове"(так я вище, три сторінки списав на пояснення, то вже повторювати не буду)
4. Великий комплекс на майже 1 000 квартир(ну так в "точковій" забудові і не в найгіршій локації - то і ціни там "кусаються"! )
5. Дуже багато смарт-квартир в цьому ЖК(і оце - я сам рахую, що найбільший "мінус" моєї інвестиції...)
Але ще раз наголошу - що кращої інвестиції в межах 400-450Кгрн в "бетон" у місті Лева - я не бачу!!!

https://ewhd.pl/
Тепер про "плюси":
1. Сам комплекс - буде гарним!(перелік плюшок читайте на сайті забудовника)
2. До "головних/основних" доріг - близько!(300м до моста/вул Сяйво і 400м до Городоцької - де що по одній, а що по другій дорозі "шморгає" купа різного громадського транспорту)
3. Поблизу АТБ, школи/садочки...
4. Ліс за 500м
5. До Головного ЖД вокзалу і до Аеропорту/Летовища - відносно близько!

Коротше, якщо б не той 1 "мінус", який мене трошки "засмучує" - то, взагалі, я б казав, що ЗА ТАКІ КОШТИ - ІНВЕСТИЦІЯ "БОМБА"! ;)

Тож, читаємо мій підпис і...
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