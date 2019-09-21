RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 153154155156
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 13:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Долярчик, черговий акк пролюбив?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34595
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1435 раз.
Подякували: 7955 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 13:38

А люди волнуются
fox767676
 
Повідомлень: 1151
З нами з: 13.06.20
Подякував: 286 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:01

  Faceless написав:Долярчик, черговий акк пролюбив?

Ворожа бімба в телефон потрапила, а пароль і електронку до якої аккаунт прив'язаний забув?! 😳
Мене, наприклад, на Автоуа на рік забанили, теоретично міг би інший акк зробити, але не маю бажання.
Bolt
 
Повідомлень: 2785
З нами з: 09.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 09:10

Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

Продажі квартир і будинків в Україні за рік зросли в 1,7 раза — статистика Мін'юсту

Скажіть, чи продавали ви за останній рік житло? Якщо так, то яка головна мотивація продажу була для вас: потрібні були гроші, питання безпеки чи щось інше?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6083
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:33

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Якщо порівнювати з 2021 - то в 2023 угод купівлі продажу житла - в 2 рази менше)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1183
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 14:04

У Світовому банку порахували, скільки коштів потрібно для відновлення України після війни
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3957
З нами з: 14.09.13
Подякував: 972 раз.
Подякували: 1954 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 07:56

У світі дивних людей ©

  Faceless написав:Долярчик, черговий акк пролюбив?
Я тільки недавно це побачив.

Ну і який сенс було людині аж зареєструватись, щоб скопіювати мій допис і більше нічого від себе не додати?

Дивина та й годі :D
  oleh_ewhd написав:А давайте я ще раз, озвучу всі "плюси" і "мінуси" своєї інвестиції!(а в дужках буду писати, як я їх бачу/сприймаю)
Тож поїхали!

Почну з "мінусів":
1. Локація(так, не айс, але і не в самій глибинці Левандівки, що вже не так і погано! )
2. Поблизу колія "не основна", а "основні" колії трохи далі(взагалі, не парюсь, так як до цього швидко звикається/не звертається зайва увага)
3. "На котловані", а не майже "готове"(так я вище, три сторінки списав на пояснення, то вже повторювати не буду)
4. Великий комплекс на майже 1 000 квартир(ну так в "точковій" забудові і не в найгіршій локації - то і ціни там "кусаються"! )
5. Дуже багато смарт-квартир в цьому ЖК(і оце - я сам рахую, що найбільший "мінус" моєї інвестиції...)
Але ще раз наголошу - що кращої інвестиції в межах 400-450Кгрн в "бетон" у місті Лева - я не бачу!!!

https://ewhd.pl/
Тепер про "плюси":
1. Сам комплекс - буде гарним!(перелік плюшок читайте на сайті забудовника)
2. До "головних/основних" доріг - близько!(300м до моста/вул Сяйво і 400м до Городоцької - де що по одній, а що по другій дорозі "шморгає" купа різного громадського транспорту)
3. Поблизу АТБ, школи/садочки...
4. Ліс за 500м
5. До Головного ЖД вокзалу і до Аеропорту/Летовища - відносно близько!

Коротше, якщо б не той 1 "мінус", який мене трошки "засмучує" - то, взагалі, я б казав, що ЗА ТАКІ КОШТИ - ІНВЕСТИЦІЯ "БОМБА"! ;)

Тож, читаємо мій підпис і...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6069
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:38

  cherchiltank написав:Якщо порівнювати з 2021 - то в 2023 угод купівлі продажу житла - в 2 рази менше)

Вони, неначе шахраї, порівняли 2022 з 2023. Мабуть, першу половину 2022 взяли,як репер.
З 2021 вони бояться порівнювати, наші зелені клоуни
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23722
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1647 раз.
Подякували: 2524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 09:00

  Frant написав:
  cherchiltank написав:Якщо порівнювати з 2021 - то в 2023 угод купівлі продажу житла - в 2 рази менше)

Вони, неначе шахраї, порівняли 2022 з 2023. Мабуть, першу половину 2022 взяли,як репер.
З 2021 вони бояться порівнювати, наші зелені клоуни

Це як в СРСР все порівнювали з 1913роком)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1183
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 09:49

розглядую Київ і Львів -купити дві однокімнатні квартири для здачи в оренду. По Київу начебто зрозуміло-біля метро. Який район у Львові розглядати?
mann
Аватар користувача
 
Повідомлень: 59
З нами з: 07.04.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 153154155156
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Bolt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 18:52
128 20456
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
79 27272
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 18:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 12:18
212 51220
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.