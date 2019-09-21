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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 154155156157
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:39

  mann написав:розглядую Київ і Львів -купити дві однокімнатні квартири для здачи в оренду. По Київу начебто зрозуміло-біля метро. Який район у Львові розглядати?

ХЗ. Мабуть Наукова, або ближній Сихів. Якесь зосередження ІТ. Але, чесно кажучи прожив у Львові все життя, після того, як тут знищили всю промисловість, я не знаю чим 800 тис народа в нас займвється.
Центр під подобову?! Фіг знає коли туризм налагодиться, проблеми з парковкой і навіть під'їздом на авто до будинку. Так, що ХЗ.
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:25

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Frant написав:Не прибирати - це одне. Хоча повинні прибирати, і здати квартиру в такому стані, яку прийняли.

Нагадало як друг здавав квартиру. Новобудова, ціна оренди ~ 400$, орендар - стоматолог-початківець, років 30. Підписали офіційний договір.
Протягом місяця були регулярні дзвінки з "вимогами": "докупіть мікрохвильовку", "опалення не працює", "потрібно повісити штори" і друг виконував їх. А от в кінці місяця дзвінок: Ви не виконує пункт договору про те, що в "квартирі має бути чисто". Приберіть в квартирі, або дайте знижку 7к грн, щоб я найняв прибиральницю...
Після цього квартиранта послали далеко і на довго.
Тепер в квартирі живе переселенка років 45 із 2 дочками 15-20 років і жодних проблем від них.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:35

Треба зразу все озвучувати і ставити всі крапки над "і"!

  Дюрі-бачі написав:
  Frant написав:Не прибирати - це одне. Хоча повинні прибирати, і здати квартиру в такому стані, яку прийняли.

Нагадало як друг здавав квартиру. Новобудова, ціна оренди ~ 400$, орендар - стоматолог-початківець, років 30. Підписали офіційний договір.
Протягом місяця були регулярні дзвінки з "вимогами": "докупіть мікрохвильовку", "опалення не працює", "потрібно повісити штори" і друг виконував їх. А от в кінці місяця дзвінок: Ви не виконує пункт договору про те, що в "квартирі має бути чисто". Приберіть в квартирі, або дайте знижку 7к грн, щоб я найняв прибиральницю...
Після цього квартиранта послали далеко і на довго.
Тепер в квартирі живе переселенка років 45 із 2 дочками 15-20 років і жодних проблем від них.
Та це не повинно бути такої куйні.
Треба зразу наголосити при підписанні договору: - вас все влаштовує? Щоб потім не було дзвінків про нема кондюка, чи нема пилосмока, чи гладильної дошки і т.п.!
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:40

Успіх Це в друга перший досвід здачі квартири, вирішив бути "добрим", але не даремно кажуть: пусти собаку під стіл...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:45

  Дюрі-бачі написав:Успіх Це в друга перший досвід здачі квартири, вирішив бути "добрим", але не даремно кажуть: пусти собаку під стіл...

начался "пассивный доход" так сказать)))
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