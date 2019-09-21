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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 бер, 2024 10:39
mann написав:
розглядую Київ і Львів -купити дві однокімнатні квартири для здачи в оренду. По Київу начебто зрозуміло-біля метро. Який район у Львові розглядати?
ХЗ. Мабуть Наукова, або ближній Сихів. Якесь зосередження ІТ. Але, чесно кажучи прожив у Львові все життя, після того, як тут знищили всю промисловість, я не знаю чим 800 тис народа в нас займвється.
Центр під подобову?! Фіг знає коли туризм налагодиться, проблеми з парковкой і навіть під'їздом на авто до будинку. Так, що ХЗ.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 11:25
Frant написав:
Не прибирати - це одне. Хоча повинні прибирати, і здати квартиру в такому стані, яку прийняли.
Нагадало як друг здавав квартиру. Новобудова, ціна оренди ~ 400$, орендар - стоматолог-початківець, років 30. Підписали офіційний договір.
Протягом місяця були регулярні дзвінки з "вимогами": "докупіть мікрохвильовку", "опалення не працює", "потрібно повісити штори" і друг виконував їх. А от в кінці місяця дзвінок: Ви не виконує пункт договору про те, що в "квартирі має бути чисто". Приберіть в квартирі, або дайте знижку 7к грн, щоб я найняв прибиральницю...
Після цього квартиранта послали далеко і на довго.
Тепер в квартирі живе переселенка років 45 із 2 дочками 15-20 років і жодних проблем від них.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 11:35
Дюрі-бачі написав: Frant написав:
Не прибирати - це одне. Хоча повинні прибирати, і здати квартиру в такому стані, яку прийняли.
Нагадало як друг здавав квартиру. Новобудова, ціна оренди ~ 400$, орендар - стоматолог-початківець, років 30. Підписали офіційний договір.
Протягом місяця були регулярні дзвінки з "вимогами": "докупіть мікрохвильовку", "опалення не працює", "потрібно повісити штори" і друг виконував їх. А от в кінці місяця дзвінок: Ви не виконує пункт договору про те, що в "квартирі має бути чисто". Приберіть в квартирі, або дайте знижку 7к грн, щоб я найняв прибиральницю...
Після цього квартиранта послали далеко і на довго.
Тепер в квартирі живе переселенка років 45 із 2 дочками 15-20 років і жодних проблем від них.
Та це не повинно бути такої куйні.
Треба зразу наголосити при підписанні договору: - вас все влаштовує? Щоб потім не було дзвінків про нема кондюка, чи нема пилосмока, чи гладильної дошки і т.п.!
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Додано: Суб 02 бер, 2024 11:40
Успіх Це в друга перший досвід здачі квартири, вирішив бути "добрим", але не даремно кажуть: пусти собаку під стіл...
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Додано: Суб 02 бер, 2024 11:45
Дюрі-бачі написав:Успіх Це в друга перший досвід здачі квартири
, вирішив бути "добрим", але не даремно кажуть: пусти собаку під стіл...
начался "пассивный доход" так сказать)))
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