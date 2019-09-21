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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 бер, 2024 09:59
Frant , цікаво, якщо житло на дружині, а чоловік засуджений за сепаратизм і співробітництво з конфіскацією (мій сусід), то заберуть квартиру?
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Додано: Нед 10 бер, 2024 10:02
Hotab написав:Frant
, цікаво, якщо житло на дружині, а чоловік засуджений за сепаратизм і співробітництво з конфіскацією (мій сусід), то заберуть квартиру?
Ніт- це спільне майно подружжя якщо у шлюбі купили
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