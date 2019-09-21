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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 155156157158
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 09:59

Frant , цікаво, якщо житло на дружині, а чоловік засуджений за сепаратизм і співробітництво з конфіскацією (мій сусід), то заберуть квартиру?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 10:02

  Hotab написав:Frant , цікаво, якщо житло на дружині, а чоловік засуджений за сепаратизм і співробітництво з конфіскацією (мій сусід), то заберуть квартиру?

Ніт- це спільне майно подружжя якщо у шлюбі купили
cherchiltank
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