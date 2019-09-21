Додано: Сер 13 бер, 2024 23:17

барабашов написав: Hotab

Просто иди нах###й

Следом за теми тремя вертолётами

Экипажи которых не уберегли наши доблестные "логистики" с твоими квадратными мозгами "ать-два,ать-два" Просто иди нах###йСледом за теми тремя вертолётамиЭкипажи которых не уберегли наши доблестные "логистики" с твоими квадратными мозгами "ать-два,ать-два"

Не понятно чего ты истеришь.Все ж правильно: ты уже в который раз гадаешь по профилю (возрасту) о том, что было в жизни у людей.Мне чушь тоже какую-то нес о моих 90х, Олегу49 приписывал перестрелки какие-то. Теперь UA …Ты какими-то шаблонами живешь? Реально не понимаешь, что бандитов в 90-х было единицы процентов? И если челу под 60 лет, вовсе не значит что в нем 3 пули с разборок сидит, это тебе невдомек?А что это за постоянные попытки выяснить кто из форума чем зарабатывает? Ты точно «из 90х» чтобы такие вопросы задавать??Лексикон тоже примитивный («обойки по 29 грн поклеенные на сопли», «Клещеевка-Токмак», «черенки от лопаты », «перестрелка-перестройка», все, приехали)…Чудной ты барабашов, яипу..