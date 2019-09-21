Hotab
Просто иди нах###й
Следом за теми тремя вертолётами
Экипажи которых не уберегли наши доблестные "логистики" с твоими квадратными мозгами "ать-два,ать-два"
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Додано: Сер 13 бер, 2024 22:38
Hotab
Просто иди нах###й
Следом за теми тремя вертолётами
Экипажи которых не уберегли наши доблестные "логистики" с твоими квадратными мозгами "ать-два,ать-два"
Додано: Сер 13 бер, 2024 23:01
Є питання до детектора 6в1 з алиэкспресса за 24 бакса, саме цей взагалі показує погоду на місяці і завищує показання в 10-20-30 і більше разів.
Так, швидше за все вільної органіки у квартирі з новими меблями буде більше ніж у старій, хоча на її рівні впливає і газ із кухні, і миючі засоби та навіть косметика.
Але ні, небезпечних для здоров'я рівнів ви не досягнете, якщо меблі не саморобні з ринку, якщо особливо неприємних запахів немає, і самопочуття не змінюється, очі не сльозяться. Тож пульманологи можуть розслабитися.
А для канцерогенності взагалі зовсім інші рівні і сполуки потрібні
Додано: Сер 13 бер, 2024 23:17
Не понятно чего ты истеришь.
Все ж правильно: ты уже в который раз гадаешь по профилю (возрасту) о том, что было в жизни у людей.
Мне чушь тоже какую-то нес о моих 90х, Олегу49 приписывал перестрелки какие-то. Теперь UA …
Ты какими-то шаблонами живешь? Реально не понимаешь, что бандитов в 90-х было единицы процентов? И если челу под 60 лет, вовсе не значит что в нем 3 пули с разборок сидит, это тебе невдомек?
А что это за постоянные попытки выяснить кто из форума чем зарабатывает? Ты точно «из 90х» чтобы такие вопросы задавать??
Лексикон тоже примитивный («обойки по 29 грн поклеенные на сопли», «Клещеевка-Токмак», «черенки от лопаты », «перестрелка-перестройка», все, приехали)…
Чудной ты барабашов, яипу..
Додано: Чет 14 бер, 2024 00:03
2 года на казарменном положении
Есть нюанс. Дух до момента выселения должен быть уверен что залог получит назад в полном объеме и что мордой в пол его ложить не будут.
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