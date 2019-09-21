Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Frant написав: Квартира з новими меблями Jysk (2 роки, польські), вся заставлена ними. Є питання до селективності датчиків. Проте очевидно, що щось дає добрячу емісію.
Є питання до детектора 6в1 з алиэкспресса за 24 бакса, саме цей взагалі показує погоду на місяці і завищує показання в 10-20-30 і більше разів.
Так, швидше за все вільної органіки у квартирі з новими меблями буде більше ніж у старій, хоча на її рівні впливає і газ із кухні, і миючі засоби та навіть косметика. Але ні, небезпечних для здоров'я рівнів ви не досягнете, якщо меблі не саморобні з ринку, якщо особливо неприємних запахів немає, і самопочуття не змінюється, очі не сльозяться. Тож пульманологи можуть розслабитися.
Є детектори трохи дорожчі. Принцип дії той же. Електрохімія, мембрана, рівновага, окислювально-відновні потенціали. У одного точність плюс мінус 30%, у іншого 10%. Щоб мати точність 5%, треба збільшувати габарити прилада.
Перевищення 30 крат, то фантазії. Навіть точність 50% - це набагато краще, ніж орієнтуватись на власний нюх.
Селективність датчика важлива, і надзвичайно. Думаю, що в усіх цих електрохімічних датчиках вона низька. Набагато гірша, ніж у класичних кольорових реакцій (ті необоротні, до речі). Тому старий метод, пропускання повітря через розчин якогось реактива і оцінка концентрації за кольоровою шкалою - цей метод селективніший, 100%.
Думаю, що аміак в повітрі квартири (від двох кішок, десятка хом,яків) - суттєво може спотворювати показання електрохімічних датчиків - що дорогих, що дешевих.
cherchiltank написав:Квартири студії як і квартири з однією окремою кімнатою то тільки для одно-двох осіб В мене на сімʼю з однією дитиною - 4 кімнати і окрема кухня плюс 3 санвузли - і то 5 кімната б не завадила) те ж саме на дачі - хто буде будувати чи купляти будинок порада - тільки один поверх - другий майже не використовується) Якби завів другу дитину то вже б хотів 5 кімнат - бо зала, спальня, дитяча, кабінет - це мінімум особливо в світлі удальонки популярної нині
Маю протилежну думку з власного досвіду(більше 10 років), будинок будували з нуля.
Ну мабуть ви молодий і вам подобається бігати вверх вниз по сходах) балкон в приватному будинку теж нахєр не потрібен - краще тераса на першому поверсі)
cherchiltank написав:Квартири студії як і квартири з однією окремою кімнатою то тільки для одно-двох осіб В мене на сімʼю з однією дитиною - 4 кімнати і окрема кухня плюс 3 санвузли - і то 5 кімната б не завадила) те ж саме на дачі - хто буде будувати чи купляти будинок порада - тільки один поверх - другий майже не використовується) Якби завів другу дитину то вже б хотів 5 кімнат - бо зала, спальня, дитяча, кабінет - це мінімум особливо в світлі удальонки популярної нині
Маю протилежну думку з власного досвіду(більше 10 років), будинок будували з нуля.
Ну мабуть ви молодий і вам подобається бігати вверх вниз по сходах) балкон в приватному будинку теж нахєр не потрібен - краще тераса на першому поверсі)
Хождение по лестнице хорошая зарядка, с балконом согласен и у меня его нету а терраса есть.