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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 158159160161
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 07:34

  zerocool написав:
  Frant написав:
Квартира з новими меблями Jysk (2 роки, польські), вся заставлена ними.
Є питання до селективності датчиків. Проте очевидно, що щось дає добрячу емісію.

Є питання до детектора 6в1 з алиэкспресса за 24 бакса, саме цей взагалі показує погоду на місяці і завищує показання в 10-20-30 і більше разів.

Так, швидше за все вільної органіки у квартирі з новими меблями буде більше ніж у старій, хоча на її рівні впливає і газ із кухні, і миючі засоби та навіть косметика.
Але ні, небезпечних для здоров'я рівнів ви не досягнете, якщо меблі не саморобні з ринку, якщо особливо неприємних запахів немає, і самопочуття не змінюється, очі не сльозяться. Тож пульманологи можуть розслабитися.

А для канцерогенності взагалі зовсім інші рівні і сполуки потрібні
https://sph.unc.edu/sph-news/low-doses- ... na-adducts

Є детектори трохи дорожчі. Принцип дії той же. Електрохімія, мембрана, рівновага, окислювально-відновні потенціали.
У одного точність плюс мінус 30%, у іншого 10%.
Щоб мати точність 5%, треба збільшувати габарити прилада.

Перевищення 30 крат, то фантазії.
Навіть точність 50% - це набагато краще, ніж орієнтуватись на власний нюх.

Селективність датчика важлива, і надзвичайно.
Думаю, що в усіх цих електрохімічних датчиках вона низька. Набагато гірша, ніж у класичних кольорових реакцій (ті необоротні, до речі).
Тому старий метод, пропускання повітря через розчин якогось реактива і оцінка концентрації за кольоровою шкалою - цей метод селективніший, 100%.

Думаю, що аміак в повітрі квартири (від двох кішок, десятка хом,яків) - суттєво може спотворювати показання електрохімічних датчиків - що дорогих, що дешевих.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 09:54

  Vadim_ написав:
  cherchiltank написав:Квартири студії як і квартири з однією окремою кімнатою то тільки для одно-двох осіб
В мене на сімʼю з однією дитиною - 4 кімнати і окрема кухня плюс 3 санвузли - і то 5 кімната б не завадила) те ж саме на дачі - хто буде будувати чи купляти будинок порада - тільки один поверх - другий майже не використовується)
Якби завів другу дитину то вже б хотів 5 кімнат - бо зала, спальня, дитяча, кабінет - це мінімум особливо в світлі удальонки популярної нині

Маю протилежну думку з власного досвіду(більше 10 років), будинок будували з нуля.

Ну мабуть ви молодий і вам подобається бігати вверх вниз по сходах) балкон в приватному будинку теж нахєр не потрібен - краще тераса на першому поверсі)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 14:36

  cherchiltank написав:
  Vadim_ написав:
  cherchiltank написав:Квартири студії як і квартири з однією окремою кімнатою то тільки для одно-двох осіб
В мене на сімʼю з однією дитиною - 4 кімнати і окрема кухня плюс 3 санвузли - і то 5 кімната б не завадила) те ж саме на дачі - хто буде будувати чи купляти будинок порада - тільки один поверх - другий майже не використовується)
Якби завів другу дитину то вже б хотів 5 кімнат - бо зала, спальня, дитяча, кабінет - це мінімум особливо в світлі удальонки популярної нині

Маю протилежну думку з власного досвіду(більше 10 років), будинок будували з нуля.

Ну мабуть ви молодий і вам подобається бігати вверх вниз по сходах) балкон в приватному будинку теж нахєр не потрібен - краще тераса на першому поверсі)

Хождение по лестнице хорошая зарядка,
с балконом согласен и у меня его нету а терраса есть.
Vadim_
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