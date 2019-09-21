cherchiltank написав:

хто буде будувати чи купляти будинок порада - тільки один поверх - другий майже не використовується)

Квартири студії як і квартири з однією окремою кімнатою то тільки для одно-двох осібВ мене на сімʼю з однією дитиною - 4 кімнати і окрема кухня плюс 3 санвузли - і то 5 кімната б не завадила) те ж саме на дачі -Якби завів другу дитину то вже б хотів 5 кімнат - бо зала, спальня, дитяча, кабінет - це мінімум особливо в світлі удальонки популярної нині