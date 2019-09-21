Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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yama написав:serg1974 Я мав на увазі ті міста які найсильніше потерпають від обстрілів оскільки знаходяться недалеко від тимчасово окупованих територій сюди можна включити і Дніпро і Запоріжжя і Одесу Ті міста де повітряна тривога і обстріли та шахеди бувають майже кожного дня. З натяжкою умовно можна назвати таким містом навіть столицю. Хоча її захищає ППО. І не тільки мільйонники . Цікаво розглянути ситуацію з найбільш негативного песимістичного сценарію щоб підготуватися до нього. Бо краще потім бути приємно здивованим між Негативно сильно розчарованним і не готовим.
Ви занадто драматизуєте ситуацію, особливо з енергетикою.
yama написав:Я мав на увазі ті міста які найсильніше потерпають від обстрілів оскільки знаходяться недалеко від тимчасово окупованих територій сюди можна включити і Дніпро і Запоріжжя і Одесу
В Одессе временами призывают экономить электричество, но уже все при свете. За последние недели временами отключали то там, то сям, но, как я понял, связано это было с ремонтами местных подстанций, а не с нехваткой электростанций. Раз всё это сочетается с потерей 50% электрогенерации страны, то круто же: был просто уникальный запас по генерации. Какая ещё страна могла себе позволить иметь запас на все 100% потребления? Причём я не исключаю, что он на самом деле больше и можно и все 90% потерять безболезненно.
moveton написав: круто же: был просто уникальный запас по генерации. Какая ещё страна могла себе позволить иметь запас на все 100% потребления?
на самом деле, это наглядно показывает, насколько наше производство просело в сравнении с УССР образца 1991 года. Можно обсуждать, что тогдашняя промышленность была энергоНЕэффективна, но в любом случае деиндустриализация катастрофическая
moveton написав: круто же: был просто уникальный запас по генерации. Какая ещё страна могла себе позволить иметь запас на все 100% потребления?
на самом деле, это наглядно показывает, насколько наше производство просело в сравнении с УССР образца 1991 года. Можно обсуждать, что тогдашняя промышленность была энергоНЕэффективна, но в любом случае деиндустриализация катастрофическая
декомунунізація, залишилося добити дніпровський каскад та потушити ГЕС і вертаємся до 1913 р