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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 159160161162
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 09:32

  yama написав:serg1974 Я мав на увазі ті міста які найсильніше потерпають від обстрілів оскільки знаходяться недалеко від тимчасово окупованих територій сюди можна включити і Дніпро і Запоріжжя і Одесу Ті міста де повітряна тривога і обстріли та шахеди бувають майже кожного дня. З натяжкою умовно можна назвати таким містом навіть столицю. Хоча її захищає ППО.
І не тільки мільйонники . Цікаво розглянути ситуацію з найбільш негативного песимістичного сценарію щоб підготуватися до нього. Бо краще потім бути приємно здивованим між Негативно сильно розчарованним і не готовим.

Ви занадто драматизуєте ситуацію, особливо з енергетикою.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:19

  yama написав:у Львові , бо не поспішають купувати , адже ракети літають, і хоч два прильота але по Львову було .


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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:59

  yama написав:Я мав на увазі ті міста які найсильніше потерпають від обстрілів оскільки знаходяться недалеко від тимчасово окупованих територій сюди можна включити і Дніпро і Запоріжжя і Одесу

В Одессе временами призывают экономить электричество, но уже все при свете. За последние недели временами отключали то там, то сям, но, как я понял, связано это было с ремонтами местных подстанций, а не с нехваткой электростанций. Раз всё это сочетается с потерей 50% электрогенерации страны, то круто же: был просто уникальный запас по генерации. Какая ещё страна могла себе позволить иметь запас на все 100% потребления? Причём я не исключаю, что он на самом деле больше и можно и все 90% потерять безболезненно.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 12:57

  moveton написав: Раз всё это сочетается с потерей 50% электрогенерации страны

Мова йшла про 50% електрогенерації лише ДТЕКу, а не усій країни...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:00

  moveton написав: круто же: был просто уникальный запас по генерации. Какая ещё страна могла себе позволить иметь запас на все 100% потребления?
на самом деле, это наглядно показывает, насколько наше производство просело в сравнении с УССР образца 1991 года. Можно обсуждать, что тогдашняя промышленность была энергоНЕэффективна, но в любом случае деиндустриализация катастрофическая
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:07

  juristkostya написав:
  moveton написав: круто же: был просто уникальный запас по генерации. Какая ещё страна могла себе позволить иметь запас на все 100% потребления?
на самом деле, это наглядно показывает, насколько наше производство просело в сравнении с УССР образца 1991 года. Можно обсуждать, что тогдашняя промышленность была энергоНЕэффективна, но в любом случае деиндустриализация катастрофическая

декомунунізація, залишилося добити дніпровський каскад та потушити AЕС і вертаємся до УНР
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:40

  juristkostya написав:
  moveton написав: круто же: был просто уникальный запас по генерации. Какая ещё страна могла себе позволить иметь запас на все 100% потребления?
на самом деле, это наглядно показывает, насколько наше производство просело в сравнении с УССР образца 1991 года. Можно обсуждать, что тогдашняя промышленность была энергоНЕэффективна, но в любом случае деиндустриализация катастрофическая

Дивні висновки як для юриста.
По-перше енергоефективність виробництва, вона в десяткі разів краще ніж була за совка, навіть лампочки зараз 7-10 ват, а не 75 і 100.
По-друге, нам розбили генерацію, навіщо було тримати прозапас генерацію, для чого? Щоб капіталісту годувати зайвих робітників на випадок великої війни? Нічого в цьому реченні абсурдного для юриста???
По-третє, населення не скоротилось? Фізично територіями ми приросли? Чи щось такі відбувається з лютого 2014-го? Попахує совковою пропагандою\ностальгією по сталінській живодерській колективізації і виправдання голодомору.
В четверте, ось зараз бензоколонка малює ріст ВВП, але ж за рахунок чого? Тільки виробництва зброї і боєприпасів, все інше в мінусі за 2 роки від 10% до 40%.
Все правильно роблять? ВВП зростає, виходить всім добре?
Нічого в структурі ВВП України "з кошерного 1991-го" не змінилось?
Кому було добре від масового виробництва всієї зброярської лінєйки?
Черги були абсолютно за всім, ніяких товарів широкого вжитку не було у вільному доступі, зато яка ж "індустріалізація" була 8) .
Збирали 20 мільйонів тон врожаю з величезними потугами і імпортували продовольство, а в минулому році при всіх проблемах більше 100 мільйонів і стали потужним експортером збіжжя, проблєми як вивезти, це погано згідно чудирнацьких ностальжи у юриста?
О це рівень дописуваців, наче з совка і не вилізли, в червоній пропаганді з октябрьонка стартували і закінчили відвертими сучасними наративами із-за порєбрика(((

По курсу, дивно, але готівка не поспішає гнатись за міжбанком, фактично столиця працює 39.45 на 39.51, можна зробити висновки, що на готівці гривнєвий голод.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 00:24

  Denik написав:
  yama написав:serg1974 Я мав на увазі ті міста які найсильніше потерпають від обстрілів оскільки знаходяться недалеко від тимчасово окупованих територій сюди можна включити і Дніпро і Запоріжжя і Одесу Ті міста де повітряна тривога і обстріли та шахеди бувають майже кожного дня. З натяжкою умовно можна назвати таким містом навіть столицю. Хоча її захищає ППО.
І не тільки мільйонники . Цікаво розглянути ситуацію з найбільш негативного песимістичного сценарію щоб підготуватися до нього. Бо краще потім бути приємно здивованим між Негативно сильно розчарованним і не готовим.

Ви занадто драматизуєте ситуацію, особливо з енергетикою.

Я готовий почути контр аргументи
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 00:52

  yama написав:
  Denik написав:Ви занадто драматизуєте ситуацію, особливо з енергетикою.

Я готовий почути контр аргументи

Є генерація, а є розподіл. АЕС виробляють більшу частину енергії і нижче цього рівня навряд чи впадемо (ну або тоді електрика взагалі буде проблема на 100м місці).

У порівнянні з генерацією розподіл можна полагодити відносно швидко, і переправити електрику куди потрібно. Саме тому взимку 22/23 відключення були по всій країні, навіть біля атомних станцій, щоб всіх зрівняти. Плюс ми вже заводимо місцями по кілька дрібних ліній замість однієї великої, і таке все складніше вибити.
Харків майже повністю зараз живе імпортом, і це при тому, що місту було знищено практично всі вхідні підстанції, але навіть у таких умовах світло у людей переважно є.

Це я все для чого - якщо раптом і почнеться ну прям срака зі світлом, то не думайте, що на заході країни буде помітно краще.
Найгірший сценарій - це знищення ТЕЦ у морози, такої що гріє цілі мікрорайоні, ось тут вже почнуться варіанти з эвакуацией. А віялове відключення квартир це взагалі таке, забавка.
zerocool
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