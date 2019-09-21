Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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yama написав:serg1974 Я мав на увазі ті міста які найсильніше потерпають від обстрілів оскільки знаходяться недалеко від тимчасово окупованих територій сюди можна включити і Дніпро і Запоріжжя і Одесу Ті міста де повітряна тривога і обстріли та шахеди бувають майже кожного дня. З натяжкою умовно можна назвати таким містом навіть столицю. Хоча її захищає ППО. І не тільки мільйонники . Цікаво розглянути ситуацію з найбільш негативного песимістичного сценарію щоб підготуватися до нього. Бо краще потім бути приємно здивованим між Негативно сильно розчарованним і не готовим.
Ви занадто драматизуєте ситуацію, особливо з енергетикою.
yama написав:Я мав на увазі ті міста які найсильніше потерпають від обстрілів оскільки знаходяться недалеко від тимчасово окупованих територій сюди можна включити і Дніпро і Запоріжжя і Одесу
В Одессе временами призывают экономить электричество, но уже все при свете. За последние недели временами отключали то там, то сям, но, как я понял, связано это было с ремонтами местных подстанций, а не с нехваткой электростанций. Раз всё это сочетается с потерей 50% электрогенерации страны, то круто же: был просто уникальный запас по генерации. Какая ещё страна могла себе позволить иметь запас на все 100% потребления? Причём я не исключаю, что он на самом деле больше и можно и все 90% потерять безболезненно.
moveton написав: круто же: был просто уникальный запас по генерации. Какая ещё страна могла себе позволить иметь запас на все 100% потребления?
на самом деле, это наглядно показывает, насколько наше производство просело в сравнении с УССР образца 1991 года. Можно обсуждать, что тогдашняя промышленность была энергоНЕэффективна, но в любом случае деиндустриализация катастрофическая
moveton написав: круто же: был просто уникальный запас по генерации. Какая ещё страна могла себе позволить иметь запас на все 100% потребления?
на самом деле, это наглядно показывает, насколько наше производство просело в сравнении с УССР образца 1991 года. Можно обсуждать, что тогдашняя промышленность была энергоНЕэффективна, но в любом случае деиндустриализация катастрофическая
декомунунізація, залишилося добити дніпровський каскад та потушити AЕС і вертаємся до УНР
moveton написав: круто же: был просто уникальный запас по генерации. Какая ещё страна могла себе позволить иметь запас на все 100% потребления?
на самом деле, это наглядно показывает, насколько наше производство просело в сравнении с УССР образца 1991 года. Можно обсуждать, что тогдашняя промышленность была энергоНЕэффективна, но в любом случае деиндустриализация катастрофическая
Дивні висновки як для юриста. По-перше енергоефективність виробництва, вона в десяткі разів краще ніж була за совка, навіть лампочки зараз 7-10 ват, а не 75 і 100. По-друге, нам розбили генерацію, навіщо було тримати прозапас генерацію, для чого? Щоб капіталісту годувати зайвих робітників на випадок великої війни? Нічого в цьому реченні абсурдного для юриста??? По-третє, населення не скоротилось? Фізично територіями ми приросли? Чи щось такі відбувається з лютого 2014-го? Попахує совковою пропагандою\ностальгією по сталінській живодерській колективізації і виправдання голодомору. В четверте, ось зараз бензоколонка малює ріст ВВП, але ж за рахунок чого? Тільки виробництва зброї і боєприпасів, все інше в мінусі за 2 роки від 10% до 40%. Все правильно роблять? ВВП зростає, виходить всім добре? Нічого в структурі ВВП України "з кошерного 1991-го" не змінилось? Кому було добре від масового виробництва всієї зброярської лінєйки? Черги були абсолютно за всім, ніяких товарів широкого вжитку не було у вільному доступі, зато яка ж "індустріалізація" була . Збирали 20 мільйонів тон врожаю з величезними потугами і імпортували продовольство, а в минулому році при всіх проблемах більше 100 мільйонів і стали потужним експортером збіжжя, проблєми як вивезти, це погано згідно чудирнацьких ностальжи у юриста? О це рівень дописуваців, наче з совка і не вилізли, в червоній пропаганді з октябрьонка стартували і закінчили відвертими сучасними наративами із-за порєбрика(((
По курсу, дивно, але готівка не поспішає гнатись за міжбанком, фактично столиця працює 39.45 на 39.51, можна зробити висновки, що на готівці гривнєвий голод.
yama написав:serg1974 Я мав на увазі ті міста які найсильніше потерпають від обстрілів оскільки знаходяться недалеко від тимчасово окупованих територій сюди можна включити і Дніпро і Запоріжжя і Одесу Ті міста де повітряна тривога і обстріли та шахеди бувають майже кожного дня. З натяжкою умовно можна назвати таким містом навіть столицю. Хоча її захищає ППО. І не тільки мільйонники . Цікаво розглянути ситуацію з найбільш негативного песимістичного сценарію щоб підготуватися до нього. Бо краще потім бути приємно здивованим між Негативно сильно розчарованним і не готовим.
Ви занадто драматизуєте ситуацію, особливо з енергетикою.
Denik написав:Ви занадто драматизуєте ситуацію, особливо з енергетикою.
Я готовий почути контр аргументи
Є генерація, а є розподіл. АЕС виробляють більшу частину енергії і нижче цього рівня навряд чи впадемо (ну або тоді електрика взагалі буде проблема на 100м місці).
У порівнянні з генерацією розподіл можна полагодити відносно швидко, і переправити електрику куди потрібно. Саме тому взимку 22/23 відключення були по всій країні, навіть біля атомних станцій, щоб всіх зрівняти. Плюс ми вже заводимо місцями по кілька дрібних ліній замість однієї великої, і таке все складніше вибити. Харків майже повністю зараз живе імпортом, і це при тому, що місту було знищено практично всі вхідні підстанції, але навіть у таких умовах світло у людей переважно є.
Це я все для чого - якщо раптом і почнеться ну прям срака зі світлом, то не думайте, що на заході країни буде помітно краще. Найгірший сценарій - це знищення ТЕЦ у морози, такої що гріє цілі мікрорайоні, ось тут вже почнуться варіанти з эвакуацией. А віялове відключення квартир це взагалі таке, забавка.