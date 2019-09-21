Додано: Вів 02 кві, 2024 13:40

juristkostya написав: moveton написав: круто же: был просто уникальный запас по генерации. Какая ещё страна могла себе позволить иметь запас на все 100% потребления? круто же: был просто уникальный запас по генерации. Какая ещё страна могла себе позволить иметь запас на все 100% потребления? на самом деле, это наглядно показывает, насколько наше производство просело в сравнении с УССР образца 1991 года. Можно обсуждать, что тогдашняя промышленность была энергоНЕэффективна, но в любом случае деиндустриализация катастрофическая на самом деле, это наглядно показывает, насколько наше производство просело в сравнении с УССР образца 1991 года. Можно обсуждать, что тогдашняя промышленность была энергоНЕэффективна, но в любом случае деиндустриализация катастрофическая

Дивні висновки як для юриста.По-перше енергоефективність виробництва, вона в десяткі разів краще ніж була за совка, навіть лампочки зараз 7-10 ват, а не 75 і 100.По-друге, нам розбили генерацію, навіщо було тримати прозапас генерацію, для чого? Щоб капіталісту годувати зайвих робітників на випадок великої війни? Нічого в цьому реченні абсурдного для юриста???По-третє, населення не скоротилось? Фізично територіями ми приросли? Чи щось такі відбувається з лютого 2014-го? Попахує совковою пропагандою\ностальгією по сталінській живодерській колективізації і виправдання голодомору.В четверте, ось зараз бензоколонка малює ріст ВВП, але ж за рахунок чого? Тільки виробництва зброї і боєприпасів, все інше в мінусі за 2 роки від 10% до 40%.Все правильно роблять? ВВП зростає, виходить всім добре?Нічого в структурі ВВП України "з кошерного 1991-го" не змінилось?Кому було добре від масового виробництва всієї зброярської лінєйки?Черги були абсолютно за всім, ніяких товарів широкого вжитку не було у вільному доступі, зато яка ж "індустріалізація" булаЗбирали 20 мільйонів тон врожаю з величезними потугами і імпортували продовольство, а в минулому році при всіх проблемах більше 100 мільйонів і стали потужним експортером збіжжя, проблєми як вивезти, це погано згідно чудирнацьких ностальжи у юриста?О це рівень дописуваців, наче з совка і не вилізли, в червоній пропаганді з октябрьонка стартували і закінчили відвертими сучасними наративами із-за порєбрика(((По курсу, дивно, але готівка не поспішає гнатись за міжбанком, фактично столиця працює 39.45 на 39.51, можна зробити висновки, що на готівці гривнєвий голод.