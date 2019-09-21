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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 160161162163
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 15:24

  dr_bastm написав:
  flyman написав:декомунунізація, залишилося добити дніпровський каскад та потушити AЕС і вертаємся до УНР

Навіщо сюди тягнути російські наративи?
1. Це все будував не комунізм, а люди. Чи з 1919 по 1992 рік були канікули на території УРСР?
2. Велика частина - це західні технології і спеціалісти.
3. За це було заплачено, також зерном, настільки багато, що був Голодомор.
Написав три аргументи, хоча розумній людині достатньо одного. Це не декомунізація, а тупориле, злочине знищення благ, за які було заплачено, витрачено купу часу і ресурсів.. Тягнути прикол з цього - може бидло

Як ви можете назвати період в Україні з 1991 по 2024 роки? :mrgreen:
Диндустріалізація?
Пополяція?
Якість керування української селюківської жадібної їліти - норм для вас? :mrgreen:
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