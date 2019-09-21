dr_bastm написав:
Навіщо сюди тягнути російські наративи?
1. Це все будував не комунізм, а люди. Чи з 1919 по 1992 рік були канікули на території УРСР?
2. Велика частина - це західні технології і спеціалісти.
3. За це було заплачено, також зерном, настільки багато, що був Голодомор.
Написав три аргументи, хоча розумній людині достатньо одного. Це не декомунізація, а тупориле, злочине знищення благ, за які було заплачено, витрачено купу часу і ресурсів.. Тягнути прикол з цього - може бидло
Як ви можете назвати період в Україні з 1991 по 2024 роки?
Диндустріалізація?
Пополяція?
Якість керування української селюківської жадібної їліти - норм для вас?