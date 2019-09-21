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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 160161162163
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:07

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Продолжаю заниматься наследством на оккупированной территории. Реестры наши все открыты, нотариусы работают, примерно за 5к грн у государственного нотариуса, я стал обладателем технического паспорта на квартиру в Мариупполе)))

Даже и не знаю, зачем я это всё делаю? Может и правда деооккупируем
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:43

  dr_bastm написав:
  flyman написав:декомунунізація, залишилося добити дніпровський каскад та потушити AЕС і вертаємся до УНР

Навіщо сюди тягнути російські наративи?
1. Це все будував не комунізм, а люди. Чи з 1919 по 1992 рік були канікули на території УРСР?
2. Велика частина - це західні технології і спеціалісти.
3. За це було заплачено, також зерном, настільки багато, що був Голодомор.
Написав три аргументи, хоча розумній людині достатньо одного. Це не декомунізація, а тупориле, злочине знищення благ, за які було заплачено, витрачено купу часу і ресурсів.. Тягнути прикол з цього - може бидло

может у мухи прогрессирует деменция?
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:49

  Andrey2512 написав:Продолжаю заниматься наследством на оккупированной территории. Реестры наши все открыты, нотариусы работают, примерно за 5к грн у государственного нотариуса, я стал обладателем технического паспорта на квартиру в Мариупполе)))

Даже и не знаю, зачем я это всё делаю? Может и правда деооккупируем
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:50

  Andrey2512 написав:Продолжаю заниматься наследством на оккупированной территории. Реестры наши все открыты, нотариусы работают, примерно за 5к грн у государственного нотариуса, я стал обладателем технического паспорта на квартиру в Мариупполе)))

Даже и не знаю, зачем я это всё делаю? Может и правда деооккупируем

Країни Балтії через 40 років реституцію проведи, тож хай буде
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:58

  dr_bastm написав:
  flyman написав:декомунунізація, залишилося добити дніпровський каскад та потушити AЕС і вертаємся до УНР

Навіщо сюди тягнути російські наративи?
1. Це все будував не комунізм, а люди. Чи з 1919 по 1992 рік були канікули на території УРСР?
2. Велика частина - це західні технології і спеціалісти.
3. За це було заплачено, також зерном, настільки багато, що був Голодомор.
Написав три аргументи, хоча розумній людині достатньо одного. Це не декомунізація, а тупориле, злочине знищення благ, за які було заплачено, витрачено купу часу і ресурсів.. Тягнути прикол з цього - може бидло

Стосовно "комуністичного бидла".
Як назвати керівництво УНР і нинішніх самостійників?
Якщо тверезо оцінити результати їх 33-річного дерибану?

Досягнення самостійних політиків, за 33 роки, з 1991 по 2024, наведіть будь ласка!
Я особисто, нічого не бачу, крім втрати 20% території, втрату 40% населення, повну деіндустріалізацію і втрату найбільшої в Європі атомної станції.

Українці в світі вважаються поганими хазяїнами.
На жаль, так воно і є.
І чим гірший хазяїн, тим більше шансів у нього стати міністром чи президентом. :mrgreen:
Frant
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