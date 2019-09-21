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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 кві, 2024 17:07
Продолжаю заниматься наследством на оккупированной территории. Реестры наши все открыты, нотариусы работают, примерно за 5к грн у государственного нотариуса, я стал обладателем технического паспорта на квартиру в Мариупполе)))
Даже и не знаю, зачем я это всё делаю? Может и правда деооккупируем
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Andrey2512
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Додано: Сер 03 кві, 2024 17:43
dr_bastm написав: flyman написав:декомунунізація
, залишилося добити дніпровський каскад та потушити AЕС і вертаємся до УНР
Навіщо сюди тягнути російські наративи?
1. Це все будував не комунізм, а люди. Чи з 1919 по 1992 рік були канікули на території УРСР?
2. Велика частина - це західні технології і спеціалісти.
3. За це було заплачено, також зерном, настільки багато, що був Голодомор.
Написав три аргументи, хоча розумній людині достатньо одного. Це не декомунізація, а тупориле, злочине знищення благ, за які було заплачено, витрачено купу часу і ресурсів.
. Тягнути прикол з цього - може бидло
может у мухи прогрессирует деменция?
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Додано: Сер 03 кві, 2024 17:49
Andrey2512 написав:
Продолжаю заниматься наследством на оккупированной территории. Реестры наши все открыты, нотариусы работают, примерно за 5к грн у государственного нотариуса, я стал обладателем технического паспорта на квартиру в Мариупполе)))
Даже и не знаю, зачем я это всё делаю? Может и правда деооккупируем
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Додано: Сер 03 кві, 2024 17:50
Andrey2512 написав:
Продолжаю заниматься наследством на оккупированной территории. Реестры наши все открыты, нотариусы работают, примерно за 5к грн у государственного нотариуса, я стал обладателем технического паспорта на квартиру в Мариупполе)))
Даже и не знаю, зачем я это всё делаю? Может и правда деооккупируем
Країни Балтії через 40 років реституцію проведи, тож хай буде
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Додано: Сер 03 кві, 2024 17:58
dr_bastm написав: flyman написав:декомунунізація
, залишилося добити дніпровський каскад та потушити AЕС і вертаємся до УНР
Навіщо сюди тягнути російські наративи?
1. Це все будував не комунізм, а люди. Чи з 1919 по 1992 рік були канікули на території УРСР?
2. Велика частина - це західні технології і спеціалісти.
3. За це було заплачено, також зерном, настільки багато, що був Голодомор.
Написав три аргументи, хоча розумній людині достатньо одного. Це не декомунізація, а тупориле, злочине знищення благ, за які було заплачено, витрачено купу часу і ресурсів.
. Тягнути прикол з цього - може бидло
Стосовно "комуністичного бидла".
Як назвати керівництво УНР і нинішніх самостійників?
Якщо тверезо оцінити результати їх 33-річного дерибану?
Досягнення самостійних політиків, за 33 роки, з 1991 по 2024, наведіть будь ласка!
Я особисто, нічого не бачу, крім втрати 20% території, втрату 40% населення, повну деіндустріалізацію і втрату найбільшої в Європі атомної станції.
Українці в світі вважаються поганими хазяїнами.
На жаль, так воно і є.
І чим гірший хазяїн, тим більше шансів у нього стати міністром чи президентом.
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