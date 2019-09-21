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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 160161162163
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:07

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Продолжаю заниматься наследством на оккупированной территории. Реестры наши все открыты, нотариусы работают, примерно за 5к грн у государственного нотариуса, я стал обладателем технического паспорта на квартиру в Мариупполе)))

Даже и не знаю, зачем я это всё делаю? Может и правда деооккупируем
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:43

  dr_bastm написав:
  flyman написав:декомунунізація, залишилося добити дніпровський каскад та потушити AЕС і вертаємся до УНР

Навіщо сюди тягнути російські наративи?
1. Це все будував не комунізм, а люди. Чи з 1919 по 1992 рік були канікули на території УРСР?
2. Велика частина - це західні технології і спеціалісти.
3. За це було заплачено, також зерном, настільки багато, що був Голодомор.
Написав три аргументи, хоча розумній людині достатньо одного. Це не декомунізація, а тупориле, злочине знищення благ, за які було заплачено, витрачено купу часу і ресурсів.. Тягнути прикол з цього - може бидло

может у мухи прогрессирует деменция?
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:50

  Andrey2512 написав:Продолжаю заниматься наследством на оккупированной территории. Реестры наши все открыты, нотариусы работают, примерно за 5к грн у государственного нотариуса, я стал обладателем технического паспорта на квартиру в Мариупполе)))

Даже и не знаю, зачем я это всё делаю? Может и правда деооккупируем

Країни Балтії через 40 років реституцію проведи, тож хай буде
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 06:52

  dr_bastm написав:
  flyman написав:декомунунізація, залишилося добити дніпровський каскад та потушити AЕС і вертаємся до УНР

Навіщо сюди тягнути російські наративи?
1. Це все будував не комунізм, а люди. Чи з 1919 по 1992 рік були канікули на території УРСР?
2. Велика частина - це західні технології і спеціалісти.
3. За це було заплачено, також зерном, настільки багато, що був Голодомор.
Написав три аргументи, хоча розумній людині достатньо одного. Це не декомунізація, а тупориле, злочине знищення благ, за які було заплачено, витрачено купу часу і ресурсів.. Тягнути прикол з цього - може бидло

Українці в світі вважаються поганими хазяїнами.

Які досягнення маємо за 33 роки на цій території?
Розкажіть.

Ще.
Чому українська їліта 33 роки дерибанить країну?
Чому жодних висновків з історії 1919 року?
Чому в честь придурків-лузерів грушевського, вінниченка, Петлюри - назвали вулиці? В честь чого? За що?

Може, треба інші назви?
Імені Несвятого Дерибану?
Імені Української депопуляції?
Імені Тупого і Жадібного Чиновництва?
Імені Повної Деіндустріалізацію?
Імені Чавунно-пшеничної території?

Чому держава настільки слабка?
Чому наверх проходять відверті придурки, типу ківи?
Frant
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