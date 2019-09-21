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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 кві, 2024 17:07
Продолжаю заниматься наследством на оккупированной территории. Реестры наши все открыты, нотариусы работают, примерно за 5к грн у государственного нотариуса, я стал обладателем технического паспорта на квартиру в Мариупполе)))
Даже и не знаю, зачем я это всё делаю? Может и правда деооккупируем
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Andrey2512
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Додано: Сер 03 кві, 2024 17:43
dr_bastm написав: flyman написав:декомунунізація
, залишилося добити дніпровський каскад та потушити AЕС і вертаємся до УНР
Навіщо сюди тягнути російські наративи?
1. Це все будував не комунізм, а люди. Чи з 1919 по 1992 рік були канікули на території УРСР?
2. Велика частина - це західні технології і спеціалісти.
3. За це було заплачено, також зерном, настільки багато, що був Голодомор.
Написав три аргументи, хоча розумній людині достатньо одного. Це не декомунізація, а тупориле, злочине знищення благ, за які було заплачено, витрачено купу часу і ресурсів.
. Тягнути прикол з цього - може бидло
может у мухи прогрессирует деменция?
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Додано: Сер 03 кві, 2024 17:50
Andrey2512 написав:
Продолжаю заниматься наследством на оккупированной территории. Реестры наши все открыты, нотариусы работают, примерно за 5к грн у государственного нотариуса, я стал обладателем технического паспорта на квартиру в Мариупполе)))
Даже и не знаю, зачем я это всё делаю? Может и правда деооккупируем
Країни Балтії через 40 років реституцію проведи, тож хай буде
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cherchiltank
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Додано: Чет 04 кві, 2024 06:52
dr_bastm написав: flyman написав:декомунунізація
, залишилося добити дніпровський каскад та потушити AЕС і вертаємся до УНР
Навіщо сюди тягнути російські наративи?
1. Це все будував не комунізм, а люди. Чи з 1919 по 1992 рік були канікули на території УРСР?
2. Велика частина - це західні технології і спеціалісти.
3. За це було заплачено, також зерном, настільки багато, що був Голодомор.
Написав три аргументи, хоча розумній людині достатньо одного. Це не декомунізація, а тупориле, злочине знищення благ, за які було заплачено, витрачено купу часу і ресурсів.
. Тягнути прикол з цього - може бидло
Українці в світі вважаються поганими хазяїнами.
Які досягнення маємо за 33 роки на цій території?
Розкажіть.
Ще.
Чому українська їліта 33 роки дерибанить країну?
Чому жодних висновків з історії 1919 року?
Чому в честь придурків-лузерів грушевського, вінниченка, Петлюри - назвали вулиці? В честь чого? За що?
Може, треба інші назви?
Імені Несвятого Дерибану?
Імені Української депопуляції?
Імені Тупого і Жадібного Чиновництва?
Імені Повної Деіндустріалізацію?
Імені Чавунно-пшеничної території?
Імені Тотальної Корупції?
Чому держава настільки слабка?
Чому наверх проходять відверті придурки, типу ківи?
Чому українці (нація селян і сантехніків) не здатні створити ефективну державу???
Чому немає жодного прогресу за 33 роки в боротьбі з корупцією?
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Додано: Чет 04 кві, 2024 07:02
cherchiltank написав: Andrey2512 написав:
Продолжаю заниматься наследством на оккупированной территории. Реестры наши все открыты, нотариусы работают, примерно за 5к грн у государственного нотариуса, я стал обладателем технического паспорта на квартиру в Мариупполе)))
Даже и не знаю, зачем я это всё делаю? Может и правда деооккупируем
Країни Балтії через 40 років реституцію проведи, тож хай буде
У прибалтів нормальна еліта.
А не селюки, не клоуни, не бувші шофери.
Народ там теж тупий і ватний, як валянки, в більшості своїй (я бував там, перед 2022).
Прибалти з 1991 стали віддалятись від росії. На відміну від українських тупих і жадібних бидло-керманичів, які сиділи на двох стільцях і активно дерибанили країну.
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