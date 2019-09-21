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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 кві, 2024 17:07
Продолжаю заниматься наследством на оккупированной территории. Реестры наши все открыты, нотариусы работают, примерно за 5к грн у государственного нотариуса, я стал обладателем технического паспорта на квартиру в Мариупполе)))
Даже и не знаю, зачем я это всё делаю? Может и правда деооккупируем
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Andrey2512
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Додано: Сер 03 кві, 2024 17:50
Andrey2512 написав:
Продолжаю заниматься наследством на оккупированной территории. Реестры наши все открыты, нотариусы работают, примерно за 5к грн у государственного нотариуса, я стал обладателем технического паспорта на квартиру в Мариупполе)))
Даже и не знаю, зачем я это всё делаю? Может и правда деооккупируем
Країни Балтії через 40 років реституцію проведи, тож хай буде
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cherchiltank
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Додано: Пон 15 кві, 2024 13:09
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
На скільки подорожчала оренда квартир (інфографіка за областями)
Можливо, маєте досвід оренди квартири? Поділіться, будь ласка, власними спостереженнями за динамікою цін.
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