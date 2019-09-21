RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 160161162163
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:07

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Продолжаю заниматься наследством на оккупированной территории. Реестры наши все открыты, нотариусы работают, примерно за 5к грн у государственного нотариуса, я стал обладателем технического паспорта на квартиру в Мариупполе)))

Даже и не знаю, зачем я это всё делаю? Может и правда деооккупируем
Andrey2512
 
Повідомлень: 958
З нами з: 04.04.22
Подякував: 66 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:50

  Andrey2512 написав:Продолжаю заниматься наследством на оккупированной территории. Реестры наши все открыты, нотариусы работают, примерно за 5к грн у государственного нотариуса, я стал обладателем технического паспорта на квартиру в Мариупполе)))

Даже и не знаю, зачем я это всё делаю? Может и правда деооккупируем

Країни Балтії через 40 років реституцію проведи, тож хай буде
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1354
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:09

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

На скільки подорожчала оренда квартир (інфографіка за областями)

Можливо, маєте досвід оренди квартири? Поділіться, будь ласка, власними спостереженнями за динамікою цін.
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6123
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:24

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Брав хто єОселю? Який дохід потрібний, щоб отримати 2-3 млн. грн. кредиту? Мені при 15k ЗП і 40-60k ФОП категорично відмовили...
І ще одне питання: в договорі є пункт про можливість перегляду % вище 7?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2826
З нами з: 29.07.22
Подякував: 518 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:44

Дюрі-бачі
7 наче не можуть. А з 3 на 7 можуть. (Коли успіх звільниться з ЗСУ, йому б переглянули)
На якому етапі відмовили? На попередньому? Після заявки з дії?
Hotab
 
Повідомлень: 11890
З нами з: 15.02.09
Подякував: 385 раз.
Подякували: 2211 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 160161162163
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 7, 8, 9
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 21:33
80 28572
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2024 10:26
The_Rebel
Оренда великої кількості нерухомості
edwardsjethro » Чет 28 бер, 2024 05:49
1 612
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 бер, 2024 15:11
cherchiltank
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 19:52
128 20851
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 00:13
UA

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1229)
17.04.2024 22:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.