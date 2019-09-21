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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 160161162163
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:07

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Продолжаю заниматься наследством на оккупированной территории. Реестры наши все открыты, нотариусы работают, примерно за 5к грн у государственного нотариуса, я стал обладателем технического паспорта на квартиру в Мариупполе)))

Даже и не знаю, зачем я это всё делаю? Может и правда деооккупируем
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:50

  Andrey2512 написав:Продолжаю заниматься наследством на оккупированной территории. Реестры наши все открыты, нотариусы работают, примерно за 5к грн у государственного нотариуса, я стал обладателем технического паспорта на квартиру в Мариупполе)))

Даже и не знаю, зачем я это всё делаю? Может и правда деооккупируем

Країни Балтії через 40 років реституцію проведи, тож хай буде
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:09

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

На скільки подорожчала оренда квартир (інфографіка за областями)

Можливо, маєте досвід оренди квартири? Поділіться, будь ласка, власними спостереженнями за динамікою цін.
Модератор
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:24

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Брав хто єОселю? Який дохід потрібний, щоб отримати 2-3 млн. грн. кредиту? Мені при 15k ЗП і 40-60k ФОП категорично відмовили...
І ще одне питання: в договорі є пункт про можливість перегляду % вище 7?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:44

Дюрі-бачі
7 наче не можуть. А з 3 на 7 можуть. (Коли успіх звільниться з ЗСУ, йому б переглянули)
На якому етапі відмовили? На попередньому? Після заявки з дії?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 06:43

Hotab Так, на етапі заявки в Дії
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 08:48

Дюрі-бачі може зараз лавочку прикривають… Мені наввипередки ще і з чи не кожного банку перетелефонували.
А у вас виходило яка щомісячна сума по імпотеці? Великий відсоток від доходу?
Доречі там наче є опція звʼязатись і дізнатись причину відмови.
Hotab
 
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  #<1 ... 160161162163
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