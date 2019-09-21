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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 кві, 2024 17:07
Продолжаю заниматься наследством на оккупированной территории. Реестры наши все открыты, нотариусы работают, примерно за 5к грн у государственного нотариуса, я стал обладателем технического паспорта на квартиру в Мариупполе)))
Даже и не знаю, зачем я это всё делаю? Может и правда деооккупируем
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Andrey2512
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Додано: Сер 03 кві, 2024 17:50
Andrey2512 написав:
Продолжаю заниматься наследством на оккупированной территории. Реестры наши все открыты, нотариусы работают, примерно за 5к грн у государственного нотариуса, я стал обладателем технического паспорта на квартиру в Мариупполе)))
Даже и не знаю, зачем я это всё делаю? Может и правда деооккупируем
Країни Балтії через 40 років реституцію проведи, тож хай буде
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cherchiltank
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Додано: Пон 15 кві, 2024 13:09
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
На скільки подорожчала оренда квартир (інфографіка за областями)
Можливо, маєте досвід оренди квартири? Поділіться, будь ласка, власними спостереженнями за динамікою цін.
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Модератор
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Додано: Сер 17 кві, 2024 21:24
Брав хто єОселю? Який дохід потрібний, щоб отримати 2-3 млн. грн. кредиту? Мені при 15k ЗП і 40-60k ФОП категорично відмовили...
І ще одне питання: в договорі є пункт про можливість перегляду % вище 7?
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 17 кві, 2024 22:44
Дюрі-бачі
7 наче не можуть. А з 3 на 7 можуть. (Коли успіх звільниться з ЗСУ, йому б переглянули)
На якому етапі відмовили? На попередньому? Після заявки з дії?
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Hotab
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Додано: Чет 18 кві, 2024 06:43
Hotab Так, на етапі заявки в Дії
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 18 кві, 2024 08:48
Дюрі-бачі може зараз лавочку прикривають… Мені наввипередки ще і з чи не кожного банку перетелефонували.
А у вас виходило яка щомісячна сума по імпотеці? Великий відсоток від доходу?
Доречі там наче є опція звʼязатись і дізнатись причину відмови.
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Hotab
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Додано: Чет 18 кві, 2024 13:21
Hotab написав:
А у вас виходило яка щомісячна сума по імпотеці? Великий відсоток від доходу?
Доречі там наче є опція звʼязатись і дізнатись причину відмови.
Та наче дрібна: з пільговими 3% десь 12-18k в місяць, навіть якщо рахувати повні 7%, то 20-30k. Причина відмови - низький дохід. От я й питаю: скільки має бути, щоб з точки зору банку міг платити 20k в місяць, невже 60k недостатньо...
Кредитна історія позитивна, лімітів банки наливають без питань (сумарно ліміт понад 400k)
Єдиний раз перетелефонували з Сенсу, але запропонували мені дати максимум 600k
і то я маю зробити від 50% першого внеску. І це при тому, що в мене в них депозит і ОВДП на майже таку суму, яку вони готові позичити.
Житло все переписав, тому на момент подачі заявки в мене 0м2...
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 18 кві, 2024 14:41
Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
А у вас виходило яка щомісячна сума по імпотеці? Великий відсоток від доходу?
Доречі там наче є опція звʼязатись і дізнатись причину відмови.
Та наче дрібна: з пільговими 3% десь 12-18k в місяць, навіть якщо рахувати повні 7%, то 20-30k. Причина відмови - низький дохід. От я й питаю: скільки має бути, щоб з точки зору банку міг платити 20k в місяць, невже 60k недостатньо...
Кредитна історія позитивна, лімітів банки наливають без питань (сумарно ліміт понад 400k)
Єдиний раз перетелефонували з Сенсу, але запропонували мені дати максимум 600k
і то я маю зробити від 50% першого внеску. І це при тому, що в мене в них депозит і ОВДП на майже таку суму, яку вони готові позичити.
Житло все переписав, тому на момент подачі заявки в мене 0м2...
При 20-30% первом взносе. Доход в 60тыс. Кредит максимум 18 - 30%. Вопрос ещё ОВГЗ, депозитов, недвижимости и движимости как залог, поручителей согласных на 55% годовых.
Но каждый раз все берущие должны понимать что реальная на сегодня 25,35% и она может прийти в любой год из 10, минимум 10.
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stm
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Додано: Чет 18 кві, 2024 14:46
stm написав:
55% годовых.
Так вся фішка єОселі в тому, що там 7% річних незалежно від дій держави. По крайній мірі я не знайшов * в доступних в інтернеті інших умов. В 90-і роки знаю кількох людей, що взяли кредити в купонах під фіксований %, збудували дім, а потім віддали їх із зарплати. Як на мене це такий же шанс, але, схоже далеко не для всіх...
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Дюрі-бачі
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