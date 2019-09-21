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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 кві, 2024 14:49
Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
А у вас виходило яка щомісячна сума по імпотеці? Великий відсоток від доходу?
Доречі там наче є опція звʼязатись і дізнатись причину відмови.
Та наче дрібна: з пільговими 3% десь 12-18k в місяць, навіть якщо рахувати повні 7%, то 20-30k. Причина відмови - низький дохід. От я й питаю: скільки має бути, щоб з точки зору банку міг платити 20k в місяць, невже 60k недостатньо...
Кредитна історія позитивна, лімітів банки наливають без питань (сумарно ліміт понад 400k)
Єдиний раз перетелефонували з Сенсу, але запропонували мені дати максимум 600k
і то я маю зробити від 50% першого внеску. І це при тому, що в мене в них депозит і ОВДП на майже таку суму, яку вони готові позичити.
Житло все переписав, тому на момент подачі заявки в мене 0м2...
Ну так житла нема, зарплатня маленька, дохід фора думаю не враховують бо ФОП сьогодні є а завтра нема)
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Додано: Чет 18 кві, 2024 14:51
Hotab написав:Дюрі-бачі може зараз лавочку прикривають… Мені наввипередки ще і з чи не кожного банку перетелефонували.
А у вас виходило яка щомісячна сума по імпотеці? Великий відсоток від доходу?
Доречі там наче є опція звʼязатись і дізнатись причину відмови.
Не по єОселі, з досвіду 2021 року - брали розрахунок максимальної суми кредиту, виходячи з того, що платіж не більше 30% від офіційного доходу. Більше можна було тільки якщо подати ще офіційні доходи дружини, але розрахунок навантаження той самий
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