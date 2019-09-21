RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 161162163164
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:49

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:А у вас виходило яка щомісячна сума по імпотеці? Великий відсоток від доходу?
Доречі там наче є опція звʼязатись і дізнатись причину відмови.

Та наче дрібна: з пільговими 3% десь 12-18k в місяць, навіть якщо рахувати повні 7%, то 20-30k. Причина відмови - низький дохід. От я й питаю: скільки має бути, щоб з точки зору банку міг платити 20k в місяць, невже 60k недостатньо...
Кредитна історія позитивна, лімітів банки наливають без питань (сумарно ліміт понад 400k)
Єдиний раз перетелефонували з Сенсу, але запропонували мені дати максимум 600k і то я маю зробити від 50% першого внеску. І це при тому, що в мене в них депозит і ОВДП на майже таку суму, яку вони готові позичити.
Житло все переписав, тому на момент подачі заявки в мене 0м2...

Ну так житла нема, зарплатня маленька, дохід фора думаю не враховують бо ФОП сьогодні є а завтра нема)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1373
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:51

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Hotab написав:Дюрі-бачі може зараз лавочку прикривають… Мені наввипередки ще і з чи не кожного банку перетелефонували.
А у вас виходило яка щомісячна сума по імпотеці? Великий відсоток від доходу?
Доречі там наче є опція звʼязатись і дізнатись причину відмови.
Не по єОселі, з досвіду 2021 року - брали розрахунок максимальної суми кредиту, виходячи з того, що платіж не більше 30% від офіційного доходу. Більше можна було тільки якщо подати ще офіційні доходи дружини, але розрахунок навантаження той самий
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34776
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 7972 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 15:46

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  cherchiltank написав:дохід фопа думаю не враховують
а от це цікаве припущення, яке може багато чого пояснити...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2846
З нами з: 29.07.22
Подякував: 520 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 16:10

  Дюрі-бачі написав:
  cherchiltank написав:дохід фопа думаю не враховують
а от це цікаве припущення, яке може багато чого пояснити...

Треба просто запитати бо одне діло айтівці фопи з доходами за 100 тисяч грн а інше просто фопи
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1373
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:48

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Дюрі-бачі написав:
  cherchiltank написав:дохід фопа думаю не враховують
а от це цікаве припущення, яке може багато чого пояснити...
Раніше враховували (не Єоселя)і проблем з ФОП не було. Хіба що, залежно від кведвв, можуть брати різне допустиме навантаження, бо оборот по ФОП це не чистий прибуток насправді може бути
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34776
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 7972 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:27

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  cherchiltank написав:Треба просто запитати бо одне діло айтівці фопи з доходами за 100 тисяч грн а інше просто фопи

  Faceless написав:Хіба що, залежно від кведвв,

В мене основний 72 (наука), але вказую як допоміжні і 62 (ІТ)
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2846
З нами з: 29.07.22
Подякував: 520 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 161162163164
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 7, 8, 9
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 21:33
80 28837
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2024 10:26
The_Rebel
Оренда великої кількості нерухомості
edwardsjethro » Чет 28 бер, 2024 05:49
1 667
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 бер, 2024 15:11
cherchiltank
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 19:52
128 20880
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 00:13
UA

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5291)
18.04.2024 18:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.