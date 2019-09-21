Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Hotab написав:А у вас виходило яка щомісячна сума по імпотеці? Великий відсоток від доходу? Доречі там наче є опція звʼязатись і дізнатись причину відмови.
Та наче дрібна: з пільговими 3% десь 12-18k в місяць, навіть якщо рахувати повні 7%, то 20-30k. Причина відмови - низький дохід. От я й питаю: скільки має бути, щоб з точки зору банку міг платити 20k в місяць, невже 60k недостатньо... Кредитна історія позитивна, лімітів банки наливають без питань (сумарно ліміт понад 400k) Єдиний раз перетелефонували з Сенсу, але запропонували мені дати максимум 600k і то я маю зробити від 50% першого внеску. І це при тому, що в мене в них депозит і ОВДП на майже таку суму, яку вони готові позичити. Житло все переписав, тому на момент подачі заявки в мене 0м2...
Ну так житла нема, зарплатня маленька, дохід фора думаю не враховують бо ФОП сьогодні є а завтра нема)
Hotab написав:Дюрі-бачі може зараз лавочку прикривають… Мені наввипередки ще і з чи не кожного банку перетелефонували. А у вас виходило яка щомісячна сума по імпотеці? Великий відсоток від доходу? Доречі там наче є опція звʼязатись і дізнатись причину відмови.
Не по єОселі, з досвіду 2021 року - брали розрахунок максимальної суми кредиту, виходячи з того, що платіж не більше 30% від офіційного доходу. Більше можна було тільки якщо подати ще офіційні доходи дружини, але розрахунок навантаження той самий
Мені не дають еОселю, бо в мене кредит непогашений ще майже із студентських років тягнеться на 21 тис. (на той час 3 тис. Дол. було). Причому я вже давно виграв суд по строку давності від колекторів, але в бюро висить. Але це мій принциповий кредит, банк мене кинув скоротивши і не виплативши за 2 місяці законних виплат. А я його кинув на кредит)