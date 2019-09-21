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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:04
Hotab Не думаю, скоріше програма розрахована в першу чергу на військових, в яких зарплата висока, ну і, можливо, на якихось топ чиновників, наприклад на ректора. А простим смертним не світить
Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:13
Дюрі-бачі
Хз, я вже не військовий
Але вказував в заявку зп 150 чи 200, не памʼятаю (виводив середнє між місяцями роботи і відпочинку) , і пенсію 20+
Чи перевіряли вони цю інфу - не знаю. Судячи зі швидкості відповідей, які посипались майже миттєво - мабуть ні. Може якби перевірили, що маю надходження не в усі місяці, то було б не так позитивно.
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