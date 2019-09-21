RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 162163164165
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:04

Hotab Не думаю, скоріше програма розрахована в першу чергу на військових, в яких зарплата висока, ну і, можливо, на якихось топ чиновників, наприклад на ректора. А простим смертним не світить
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2866
З нами з: 29.07.22
Подякував: 523 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:13

Дюрі-бачі
Хз, я вже не військовий
Але вказував в заявку зп 150 чи 200, не памʼятаю (виводив середнє між місяцями роботи і відпочинку) , і пенсію 20+
Чи перевіряли вони цю інфу - не знаю. Судячи зі швидкості відповідей, які посипались майже миттєво - мабуть ні. Може якби перевірили, що маю надходження не в усі місяці, то було б не так позитивно.
Hotab
 
Повідомлень: 11935
З нами з: 15.02.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 2213 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:28

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Господа, не могу понять. Много коллег и знакомых покупает недвигу в Киеве под еОселю. Льготная, 3%.

В чём выгода? Не могу понять для себя.
Andrey2512
 
Повідомлень: 962
З нами з: 04.04.22
Подякував: 67 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:31

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості

Andrey2512 написав:Господа, не могу понять. Много коллег и знакомых покупает недвигу в Киеве под еОселю. Льготная, 3%.

В чём выгода? Не могу понять для себя.
Зафіксувати ціну в гривні, нехай і під відсоток, який в рази менше інфляції - хіба це не вигідно? +1 гривня до курсу фактично нівелює річні відсотки в дол еквіваленті
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34779
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 7973 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:42

  Faceless написав:
Andrey2512 написав:Господа, не могу понять. Много коллег и знакомых покупает недвигу в Киеве под еОселю. Льготная, 3%.

В чём выгода? Не могу понять для себя.
Зафіксувати ціну в гривні, нехай і під відсоток, який в рази менше інфляції - хіба це не вигідно? +1 гривня до курсу фактично нівелює річні відсотки в дол еквіваленті

в чём выгода.

у покупателя доход в долларах в IT. договор фиксирован в гривне. "вчера" квартира стоила для него 110 куе. сегодня 108. а через 5 лет? 60?

те, у кого есть вся сумма, всё равно покупают в гривне через е оселю, откладывая доллары
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2465
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 23:33

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Бетон написав:
  Faceless написав:
Andrey2512 написав:Господа, не могу понять. Много коллег и знакомых покупает недвигу в Киеве под еОселю. Льготная, 3%.

В чём выгода? Не могу понять для себя.
Зафіксувати ціну в гривні, нехай і під відсоток, який в рази менше інфляції - хіба це не вигідно? +1 гривня до курсу фактично нівелює річні відсотки в дол еквіваленті

в чём выгода.

у покупателя доход в долларах в IT. договор фиксирован в гривне. "вчера" квартира стоила для него 110 куе. сегодня 108. а через 5 лет? 60?

те, у кого есть вся сумма, всё равно покупают в гривне через е оселю, откладывая доллары
Так а нащо віддавати доляри, якщо можна віддавати гривні, за борг, що постійно знецінюється.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34779
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 7973 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 162163164165
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Переказ коштів в контексті ринку нерухомості, ділимося 1, 2, 3
Бетон » Сер 17 кві, 2024 11:52
23 1224
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 кві, 2024 20:58
rjkz
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 7, 8, 9
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 21:33
80 29451
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2024 10:26
The_Rebel
Оренда великої кількості нерухомості
edwardsjethro » Чет 28 бер, 2024 05:49
1 929
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 бер, 2024 15:11
cherchiltank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3838)
19.04.2024 23:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.