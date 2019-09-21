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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:04
Hotab Не думаю, скоріше програма розрахована в першу чергу на військових, в яких зарплата висока, ну і, можливо, на якихось топ чиновників, наприклад на ректора. А простим смертним не світить
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:13
Дюрі-бачі
Хз, я вже не військовий
Але вказував в заявку зп 150 чи 200, не памʼятаю (виводив середнє між місяцями роботи і відпочинку) , і пенсію 20+
Чи перевіряли вони цю інфу - не знаю. Судячи зі швидкості відповідей, які посипались майже миттєво - мабуть ні. Може якби перевірили, що маю надходження не в усі місяці, то було б не так позитивно.
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Hotab
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:28
Господа, не могу понять. Много коллег и знакомых покупает недвигу в Киеве под еОселю. Льготная, 3%.
В чём выгода? Не могу понять для себя.
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Andrey2512
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:31
Andrey2512 написав:Господа, не могу понять. Много коллег и знакомых покупает недвигу в Киеве под еОселю. Льготная, 3%.
В чём выгода? Не могу понять для себя.
Зафіксувати ціну в гривні, нехай і під відсоток, який в рази менше інфляції - хіба це не вигідно? +1 гривня до курсу фактично нівелює річні відсотки в дол еквіваленті
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Faceless
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:42
Faceless написав:
Andrey2512 написав:Господа, не могу понять. Много коллег и знакомых покупает недвигу в Киеве под еОселю. Льготная, 3%.
В чём выгода? Не могу понять для себя.
Зафіксувати ціну в гривні, нехай і під відсоток, який в рази менше інфляції - хіба це не вигідно? +1 гривня до курсу фактично нівелює річні відсотки в дол еквіваленті
в чём выгода.
у покупателя доход в долларах в IT. договор фиксирован в гривне. "вчера" квартира стоила для него 110 куе. сегодня 108. а через 5 лет? 60?
те, у кого есть вся сумма, всё равно покупают в гривне через е оселю, откладывая доллары
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Бетон
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 23:33
Бетон написав: Faceless написав:
Andrey2512 написав:Господа, не могу понять. Много коллег и знакомых покупает недвигу в Киеве под еОселю. Льготная, 3%.
В чём выгода? Не могу понять для себя.
Зафіксувати ціну в гривні, нехай і під відсоток, який в рази менше інфляції - хіба це не вигідно? +1 гривня до курсу фактично нівелює річні відсотки в дол еквіваленті
в чём выгода.
у покупателя доход в долларах в IT. договор фиксирован в гривне. "вчера" квартира стоила для него 110 куе. сегодня 108. а через 5 лет? 60?
те, у кого есть вся сумма, всё равно покупают в гривне через е оселю, откладывая доллары
Так а нащо віддавати доляри, якщо можна віддавати гривні, за борг, що постійно знецінюється.
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Faceless
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Додано: Суб 20 кві, 2024 09:05
Andrey2512 написав:
Господа, не могу понять. Много коллег и знакомых покупает недвигу в Киеве под еОселю. Льготная, 3%.
В чём выгода? Не могу понять для себя.
Вигода ів можливому курсі 50 плюс через декілька років)
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cherchiltank
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