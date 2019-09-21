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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 162163164165
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:04

Hotab Не думаю, скоріше програма розрахована в першу чергу на військових, в яких зарплата висока, ну і, можливо, на якихось топ чиновників, наприклад на ректора. А простим смертним не світить
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:13

Дюрі-бачі
Хз, я вже не військовий
Але вказував в заявку зп 150 чи 200, не памʼятаю (виводив середнє між місяцями роботи і відпочинку) , і пенсію 20+
Чи перевіряли вони цю інфу - не знаю. Судячи зі швидкості відповідей, які посипались майже миттєво - мабуть ні. Може якби перевірили, що маю надходження не в усі місяці, то було б не так позитивно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:28

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Господа, не могу понять. Много коллег и знакомых покупает недвигу в Киеве под еОселю. Льготная, 3%.

В чём выгода? Не могу понять для себя.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:31

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості

Andrey2512 написав:Господа, не могу понять. Много коллег и знакомых покупает недвигу в Киеве под еОселю. Льготная, 3%.

В чём выгода? Не могу понять для себя.
Зафіксувати ціну в гривні, нехай і під відсоток, який в рази менше інфляції - хіба це не вигідно? +1 гривня до курсу фактично нівелює річні відсотки в дол еквіваленті
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:42

  Faceless написав:
Andrey2512 написав:Господа, не могу понять. Много коллег и знакомых покупает недвигу в Киеве под еОселю. Льготная, 3%.

В чём выгода? Не могу понять для себя.
Зафіксувати ціну в гривні, нехай і під відсоток, який в рази менше інфляції - хіба це не вигідно? +1 гривня до курсу фактично нівелює річні відсотки в дол еквіваленті

в чём выгода.

у покупателя доход в долларах в IT. договор фиксирован в гривне. "вчера" квартира стоила для него 110 куе. сегодня 108. а через 5 лет? 60?

те, у кого есть вся сумма, всё равно покупают в гривне через е оселю, откладывая доллары
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 23:33

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Бетон написав:
  Faceless написав:
Andrey2512 написав:Господа, не могу понять. Много коллег и знакомых покупает недвигу в Киеве под еОселю. Льготная, 3%.

В чём выгода? Не могу понять для себя.
Зафіксувати ціну в гривні, нехай і під відсоток, який в рази менше інфляції - хіба це не вигідно? +1 гривня до курсу фактично нівелює річні відсотки в дол еквіваленті

в чём выгода.

у покупателя доход в долларах в IT. договор фиксирован в гривне. "вчера" квартира стоила для него 110 куе. сегодня 108. а через 5 лет? 60?

те, у кого есть вся сумма, всё равно покупают в гривне через е оселю, откладывая доллары
Так а нащо віддавати доляри, якщо можна віддавати гривні, за борг, що постійно знецінюється.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 09:05

  Andrey2512 написав:Господа, не могу понять. Много коллег и знакомых покупает недвигу в Киеве под еОселю. Льготная, 3%.

В чём выгода? Не могу понять для себя.

Вигода ів можливому курсі 50 плюс через декілька років)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 09:46

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Я брав іпотеку в 2012р., причому ануїтет. А в 2014-2015рр. мій борг подешевшав у 3 рази. Якщо спочатку виплати становили рівно 50% від зп (Укргазбанк погодив тоді таке), то в 2021р., коли погасив достроково, вони становили десь 5-7%, бо крім курсу ще ж доходи ростуть, якщо брати іпотеку в молодому віці. А ось з еОселею поки відмовляють провернути таку ж оборудку. До речі, Дюрі-бачі, рахував там для Ужгорода ця програма не дуже підходить. Бо там ще коефіцієнти ставили по кількості населення і для Києва можна отримати набагато більшу суму, а для Ужгорода в мене виходило максимум 40-50%, що вже не так вигідно враховуючи різні комісії/страхування і тп. По Ужгороду програма не враховує, що зараз ціни там входять в 3ку на рівні Києва/Львова
The_Rebel
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