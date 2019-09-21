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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:04
Hotab Не думаю, скоріше програма розрахована в першу чергу на військових, в яких зарплата висока, ну і, можливо, на якихось топ чиновників, наприклад на ректора. А простим смертним не світить
Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:13
Дюрі-бачі
Хз, я вже не військовий
Але вказував в заявку зп 150 чи 200, не памʼятаю (виводив середнє між місяцями роботи і відпочинку) , і пенсію 20+
Чи перевіряли вони цю інфу - не знаю. Судячи зі швидкості відповідей, які посипались майже миттєво - мабуть ні. Може якби перевірили, що маю надходження не в усі місяці, то було б не так позитивно.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:28
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Господа, не могу понять. Много коллег и знакомых покупает недвигу в Киеве под еОселю. Льготная, 3%.
В чём выгода? Не могу понять для себя.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:31
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Зафіксувати ціну в гривні, нехай і під відсоток, який в рази менше інфляції - хіба це не вигідно? +1 гривня до курсу фактично нівелює річні відсотки в дол еквіваленті
Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:42
в чём выгода.
у покупателя доход в долларах в IT. договор фиксирован в гривне. "вчера" квартира стоила для него 110 куе. сегодня 108. а через 5 лет? 60?
те, у кого есть вся сумма, всё равно покупают в гривне через е оселю, откладывая доллары
Додано: П'ят 19 кві, 2024 23:33
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Так а нащо віддавати доляри, якщо можна віддавати гривні, за борг, що постійно знецінюється.
Додано: Суб 20 кві, 2024 09:05
Додано: Суб 20 кві, 2024 09:46
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Я брав іпотеку в 2012р., причому ануїтет. А в 2014-2015рр. мій борг подешевшав у 3 рази. Якщо спочатку виплати становили рівно 50% від зп (Укргазбанк погодив тоді таке), то в 2021р., коли погасив достроково, вони становили десь 5-7%, бо крім курсу ще ж доходи ростуть, якщо брати іпотеку в молодому віці. А ось з еОселею поки відмовляють провернути таку ж оборудку. До речі, Дюрі-бачі, рахував там для Ужгорода ця програма не дуже підходить. Бо там ще коефіцієнти ставили по кількості населення і для Києва можна отримати набагато більшу суму, а для Ужгорода в мене виходило максимум 40-50%, що вже не так вигідно враховуючи різні комісії/страхування і тп. По Ужгороду програма не враховує, що зараз ціни там входять в 3ку на рівні Києва/Львова
Додано: Суб 20 кві, 2024 11:17
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Спасибо за ответы.
Я получаю компенсацию за найм жилья + раньше были выплаты ВПО. Это закрывало полностью стоимость аренды. С марта выплаты отменили и мне приходится половину аренды закрывать за свой счёт…
Вот хожу и репу чешу: оформить еОселю, потерять статус ВПО и жить в условно своей квартире… или тратиться на аренду пока частично ее компенсирует государство 👀🤷♂️
Додано: Суб 20 кві, 2024 11:20
Andrey2512 Як на мене, то якщо дають єОселю, то її слід брати. Але дуже уважно думати про те, в якому місті брати житло.
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