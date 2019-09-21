RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 163164165166
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:59

Дюрі-бачі
Я з дружиною в Києві, кудись переїжджати, не рахуючи відрядження, не плануємо…
А ось що й де брати - питання. Вибір великий, варіантів втратити гроші - теж багато.
Andrey2512
 
Повідомлень: 965
З нами з: 04.04.22
Подякував: 67 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 163164165166
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Переказ коштів в контексті ринку нерухомості, ділимося 1, 2, 3
Бетон » Сер 17 кві, 2024 11:52
23 1822
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 кві, 2024 20:58
rjkz
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 7, 8, 9
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 21:33
80 30093
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2024 10:26
The_Rebel
Оренда великої кількості нерухомості
edwardsjethro » Чет 28 бер, 2024 05:49
1 1461
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 бер, 2024 15:11
cherchiltank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.