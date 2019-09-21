Дюрі-бачі
Я з дружиною в Києві, кудись переїжджати, не рахуючи відрядження, не плануємо…
А ось що й де брати - питання. Вибір великий, варіантів втратити гроші - теж багато.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 14:59
Дюрі-бачі
Я з дружиною в Києві, кудись переїжджати, не рахуючи відрядження, не плануємо…
А ось що й де брати - питання. Вибір великий, варіантів втратити гроші - теж багато.
Додано: Суб 20 кві, 2024 17:54
Все просто!©
Думаю, що у виділеному проблема.
Бо іпотечна квартира, як правило, не дуже цікава банку, як застава.
В таких випадках вони хочуть перший внесок 50%, чи навіть 70%
А от коли у Вас є ще квартира - є ще що пощіпати/конфіскувати, то тоді банки легше видають кредити/іпотеку
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