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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 163164165166
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:59

Дюрі-бачі
Я з дружиною в Києві, кудись переїжджати, не рахуючи відрядження, не плануємо…
А ось що й де брати - питання. Вибір великий, варіантів втратити гроші - теж багато.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 17:54

Все просто!©

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:А у вас виходило яка щомісячна сума по імпотеці? Великий відсоток від доходу?
Доречі там наче є опція звʼязатись і дізнатись причину відмови.

Та наче дрібна: з пільговими 3% десь 12-18k в місяць, навіть якщо рахувати повні 7%, то 20-30k. Причина відмови - низький дохід. От я й питаю: скільки має бути, щоб з точки зору банку міг платити 20k в місяць, невже 60k недостатньо...
Кредитна історія позитивна, лімітів банки наливають без питань (сумарно ліміт понад 400k)
Єдиний раз перетелефонували з Сенсу, але запропонували мені дати максимум 600k і то я маю зробити від 50% першого внеску. І це при тому, що в мене в них депозит і ОВДП на майже таку суму, яку вони готові позичити.
Житло все переписав, тому на момент подачі заявки в мене 0м2...
Думаю, що у виділеному проблема.
Бо іпотечна квартира, як правило, не дуже цікава банку, як застава.
В таких випадках вони хочуть перший внесок 50%, чи навіть 70% :lol:

А от коли у Вас є ще квартира - є ще що пощіпати/конфіскувати, то тоді банки легше видають кредити/іпотеку :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 08:33

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:27

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Дякую, подивлюся. Ви оформлювали?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:36

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Успіх написав:А от коли у Вас є ще квартира - є ще що пощіпати/конфіскувати, то тоді банки легше видають кредити/іпотеку

Так там по закону одинокому можна максимум 52 м2...
До речі, питав в Сенсі щодо ФОПа, то вони казали, що враховують в доходах, але чомусь тільки 1/3 від прибутку. І ще казали, що дуже поганим є те, що прибутки дуже нестабільні (гранти, зазвичай, раз в 6 місяців) і 7-8 місяців в році по 0 - то в їх розумінні ознака неплатоспроможності...

І в наведеному відео говорять про 12%, якщо в Україні щось піде не так. Може хтось навести приклад такого договору, бо при 7% програма цікава, а от при 12 вже не дуже...
Дюрі-бачі
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