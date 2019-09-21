Додано: Пон 22 кві, 2024 16:49

Andrey2512 написав: Ви оформлювали?) Ви оформлювали?)

Дюрі-бачі написав: Так там по закону одинокому можна максимум 52 м2... Так там по закону одинокому можна максимум 52 м2...

Ні.Але минулого літа - думав над цим))Думав до осені, а там... передумавДля себе мінуси знайшов такі:1. Не бачив тоді зовсім світла в кінці тунелю кінця війни.2. У Львові ціни зашкалюють і не така велика вигода наче.3. Дружина ходила в банк розпитувала, то багато часу на це все потрібно(+/-2міс.)А я думав, що це все можна зробити "під ключ" за тиждень часу(коли буду у відпустці)Одним словом - прийду з війни, тоді буду бачити "що і як"))Бо "вганяти в іпотеку" дружину з двома дітьми, а самому ще не знати, скільки буду на фронті... - якась сумнівна перспектива))Так, одинокому 52,5м2 і 21м2 на кожного члена сім'ї.Тому, наведу приклад про себе: я маю у власності квартиру 53м2 і влітку вже б мав підписати Основний договір на смарт-квартиру 28м2 то разом = 81м2А так як моя сім'я з 4-х осіб, то мало б бути так 52,5+21+21+21=115,5м2Тож 115,5-81=34,5м2Тобто, можу ще взяти під Є-оселю одну смарт-квартиру до 34,5м2п.с.Але цікаво, чи дадуть/одобрять мені іпотеку навіть під 7%(не під 3%) якщо я буду звільнений з ЗСУ і скажімо буду стояти на Біржі праці, а у дружити зарплата вчительки майже 9Кгрн?!Просто я планую взяти довідки з усіх банків, в яких тримаю депозити і ними тицяти тому банку, в якому буду брати Є-осел-яНаприклад: одобріть мені іпотеку на 1,5ляма - он бачите, по депозитах сумарно теж така сума є!Думаю, що мали б дати, так як будуть бачити, що в мене є ще нерухомість під залог