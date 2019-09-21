Дюрі-бачі
Я з дружиною в Києві, кудись переїжджати, не рахуючи відрядження, не плануємо…
А ось що й де брати - питання. Вибір великий, варіантів втратити гроші - теж багато.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 кві, 2024 14:59
Дюрі-бачі
Я з дружиною в Києві, кудись переїжджати, не рахуючи відрядження, не плануємо…
А ось що й де брати - питання. Вибір великий, варіантів втратити гроші - теж багато.
Додано: Суб 20 кві, 2024 17:54
Все просто!©
Думаю, що у виділеному проблема.
Бо іпотечна квартира, як правило, не дуже цікава банку, як застава.
В таких випадках вони хочуть перший внесок 50%, чи навіть 70%
А от коли у Вас є ще квартира - є ще що пощіпати/конфіскувати, то тоді банки легше видають кредити/іпотеку
Додано: Нед 21 кві, 2024 08:33
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
Додано: Нед 21 кві, 2024 10:36
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Так там по закону одинокому можна максимум 52 м2...
До речі, питав в Сенсі щодо ФОПа, то вони казали, що враховують в доходах, але чомусь тільки 1/3 від прибутку. І ще казали, що дуже поганим є те, що прибутки дуже нестабільні (гранти, зазвичай, раз в 6 місяців) і 7-8 місяців в році по 0 - то в їх розумінні ознака неплатоспроможності...
І в наведеному відео говорять про 12%, якщо в Україні щось піде не так. Може хтось навести приклад такого договору, бо при 7% програма цікава, а от при 12 вже не дуже...
Додано: Пон 22 кві, 2024 16:49
Є-осеЛ-я)))
Ні.
Але минулого літа - думав над цим))
Думав до осені, а там... передумав
Для себе мінуси знайшов такі:
1. Не бачив тоді зовсім світла в кінці тунелю кінця війни.
2. У Львові ціни зашкалюють і не така велика вигода наче.
3. Дружина ходила в банк розпитувала, то багато часу на це все потрібно(+/-2міс.)
А я думав, що це все можна зробити "під ключ" за тиждень часу(коли буду у відпустці)
Одним словом - прийду з війни, тоді буду бачити "що і як"))
Бо "вганяти в іпотеку" дружину з двома дітьми, а самому ще не знати, скільки буду на фронті... - якась сумнівна перспектива))
Так, одинокому 52,5м2 і 21м2 на кожного члена сім'ї.
Тому, наведу приклад про себе: я маю у власності квартиру 53м2 і влітку вже б мав підписати Основний договір на смарт-квартиру 28м2 то разом = 81м2
А так як моя сім'я з 4-х осіб, то мало б бути так 52,5+21+21+21=115,5м2
Тож 115,5-81=34,5м2
Тобто, можу ще взяти під Є-оселю одну смарт-квартиру до 34,5м2
п.с.
Але цікаво, чи дадуть/одобрять мені іпотеку навіть під 7%(не під 3%) якщо я буду звільнений з ЗСУ і скажімо буду стояти на Біржі праці, а у дружити зарплата вчительки майже 9Кгрн?!
Просто я планую взяти довідки з усіх банків, в яких тримаю депозити і ними тицяти тому банку, в якому буду брати Є-осел-я
Наприклад: одобріть мені іпотеку на 1,5ляма - он бачите, по депозитах сумарно теж така сума є!
Думаю, що мали б дати, так як будуть бачити, що в мене є ще нерухомість під залог
Додано: Пон 22 кві, 2024 17:38
Успіх
Мені здається ти помиляєшся. Ти можеш взяти на всі 115. Ви ж не можете жити окремо в трек кваортиоах. Тобі просто «не вистачає».
Якби твої оті дві були про іншим пільговим програмах, або приватизовані, або отримані від армії, то метри б відняли б. А ти їх купив. Тому наскільки зрозумів я, тобі на всі 115 метрів є право.
Багато корисного за посиланням
Додано: Пон 22 кві, 2024 21:55
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
А заявку подало понад 160 тис. От і розгадка чому далеко не всім дають іпотеку.
Додано: Вів 23 кві, 2024 07:42
Харків
Для придбання житла хтось розглядає?
Додано: Вів 23 кві, 2024 08:33
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