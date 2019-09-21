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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 кві, 2024 08:44
Хоча у нас 3-є співробітників було якраз з Харкова, коли в ковід дозволи наймати на відстані. Дуже нахвалювали Харків ще до війни, не збиралися нікуди переїздити. Зараз вже всі живуть в Києві/Ірпені, хоча один досить довго тримався від остаточного переїзду і навіть повертався з метою залишитися вже в Харкові, але після народження дитини все ж переїхав з сім'єю. Навряд чи вони будуть паливом для харківської ракети, для київської/ірпінської - можливо
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The_Rebel
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Додано: Вів 23 кві, 2024 23:35
cherchiltank написав: Andrey2512 написав:
Господа, не могу понять. Много коллег и знакомых покупает недвигу в Киеве под еОселю. Льготная, 3%.
В чём выгода? Не могу понять для себя.
Вигода ів можливому курсі 50 плюс через декілька років)
в цмудженні бюджетної циці
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flyman
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