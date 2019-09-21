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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 164165166167
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 08:44

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Хоча у нас 3-є співробітників було якраз з Харкова, коли в ковід дозволи наймати на відстані. Дуже нахвалювали Харків ще до війни, не збиралися нікуди переїздити. Зараз вже всі живуть в Києві/Ірпені, хоча один досить довго тримався від остаточного переїзду і навіть повертався з метою залишитися вже в Харкові, але після народження дитини все ж переїхав з сім'єю. Навряд чи вони будуть паливом для харківської ракети, для київської/ірпінської - можливо
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 23:35

  cherchiltank написав:
  Andrey2512 написав:Господа, не могу понять. Много коллег и знакомых покупает недвигу в Киеве под еОселю. Льготная, 3%.

В чём выгода? Не могу понять для себя.

Вигода ів можливому курсі 50 плюс через декілька років)

в цмудженні бюджетної циці
flyman
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  #<1 ... 164165166167
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