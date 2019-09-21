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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 кві, 2024 08:44
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Хоча у нас 3-є співробітників було якраз з Харкова, коли в ковід дозволи наймати на відстані. Дуже нахвалювали Харків ще до війни, не збиралися нікуди переїздити. Зараз вже всі живуть в Києві/Ірпені, хоча один досить довго тримався від остаточного переїзду і навіть повертався з метою залишитися вже в Харкові, але після народження дитини все ж переїхав з сім'єю. Навряд чи вони будуть паливом для харківської ракети, для київської/ірпінської - можливо
Додано: П'ят 26 кві, 2024 22:22
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Цікаво чому не беруть по бросовим цінам?)
175 метрів і 128 метрів в Аркадії - 100 тисяч і 50 тисяч баксів стартова ціна)
Квартири колаборанта Сальдо і росолігарха Шелкова в Одесі вдруге виставили на аукціон
Стартова ціна на квартиру Шелкова - 3,7 млн грн, на квартиру Сальдо - 1,9 млн грн (без ПДВ).
Додано: П'ят 26 кві, 2024 23:50
cherchiltank
думаєте не вірять в неповернення цих хлопаків? Не повернуться точно. І кацапів в Одесі не буде.
Додано: Суб 27 кві, 2024 08:21
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Ще хотів запитати: раніше можна було отримати податкову знижку (тільки для тих хто на зарплаті) на суму % по іпотеці, якщо жити в цьому житлі. Зараз хтось стикався з цим?
Додано: Суб 27 кві, 2024 08:56
Не ФОП, регистрация по месту жительства ипотеки, зарплата по ПДФО больше равна выплат по кредиту. Т.е. Максим который могут вернуть = оплаченному ПДФО. Показывать в декларации надо только те платежи по кредиту, возврат которых не переваливает за ПДФО. Платежей по кредиту может быть больше, чем показывать в декларации.
Додано: Сер 01 тра, 2024 16:32
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Хочу купити нахалбуд , підвал. Точно такий самий як у нашого жителя підвалу в жулянах. Цікавить.саме це будинок. Хто знає адресу, напишіть в особисті.
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