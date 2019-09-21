Додано: Чет 02 тра, 2024 03:10

Hotab написав: Хтось на практиці добивався відсутності запаху котлет (риби) у студіях?

Тобто потужна купольна витяжка, правильна площа каналу (всього каналу, до самої вулиці… або канал через стіну відразу на вулицю)) , привідкрите вікно для притоку.. Це рішає? Чи не рішає взагалі нічого і запаху їжі не позбавитись при готуванні ароматних блюд? Я в Херсоні не встиг спробувати і поюзати, питання залишилось відкритим. Хтось на практиці добивався відсутності запаху котлет (риби) у студіях?Тобто потужна купольна витяжка, правильна площа каналу (всього каналу, до самої вулиці… або канал через стіну відразу на вулицю)) , привідкрите вікно для притоку.. Це рішає? Чи не рішає взагалі нічого і запаху їжі не позбавитись при готуванні ароматних блюд? Я в Херсоні не встиг спробувати і поюзати, питання залишилось відкритим.

Я не знаю или в моей студии пахнет котлетами/рыбой, но1. Вытяжку поставил, но не думаю, что она суперпуперэффективная - брал недорогую, да еще и вентканал длиннююющий. Но рядом окно - можно приоткрывать на проветривание во время готовки.2. Одно из самых главных - поверхность на 2 комфорки. Не для любителей готовить.3. Арендатор - ойтишник, один. Ему надо чтобы мониторы везде были и Интернет.А готовить, я так понимаю - не парится.4. Надо чтобы запаху не было куда особо впитываться. Пол - ректификат полированный, стены - фасадная краска. Эфиры (которые и есть источники запаха), оседают на поверхности, но можно смыть. Или прокатать новый слой краски.По опыту сдачи другой квартиры (не студии), был жилец - после него пропахло копченой рыбой - капец.Но сдача выпала на несезон (конец весны-начало лета), квартира простояла с месяц, если не больше (сейчас уже не помню) с открытыми на проветривание окнами. Естественно, была уборка, но через 2 недели запахов уже не было.