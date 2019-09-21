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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 165166167168>
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 08:44

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Хоча у нас 3-є співробітників було якраз з Харкова, коли в ковід дозволи наймати на відстані. Дуже нахвалювали Харків ще до війни, не збиралися нікуди переїздити. Зараз вже всі живуть в Києві/Ірпені, хоча один досить довго тримався від остаточного переїзду і навіть повертався з метою залишитися вже в Харкові, але після народження дитини все ж переїхав з сім'єю. Навряд чи вони будуть паливом для харківської ракети, для київської/ірпінської - можливо
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 22:22

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Цікаво чому не беруть по бросовим цінам?)
175 метрів і 128 метрів в Аркадії - 100 тисяч і 50 тисяч баксів стартова ціна)

Квартири колаборанта Сальдо і росолігарха Шелкова в Одесі вдруге виставили на аукціон
Стартова ціна на квартиру Шелкова - 3,7 млн грн, на квартиру Сальдо - 1,9 млн грн (без ПДВ).
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 23:50

cherchiltank
думаєте не вірять в неповернення цих хлопаків? Не повернуться точно. І кацапів в Одесі не буде.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 08:21

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Ще хотів запитати: раніше можна було отримати податкову знижку (тільки для тих хто на зарплаті) на суму % по іпотеці, якщо жити в цьому житлі. Зараз хтось стикався з цим?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 08:56

  Дюрі-бачі написав:Ще хотів запитати: раніше можна було отримати податкову знижку (тільки для тих хто на зарплаті) на суму % по іпотеці, якщо жити в цьому житлі. Зараз хтось стикався з цим?

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC

Не ФОП, регистрация по месту жительства ипотеки, зарплата по ПДФО больше равна выплат по кредиту. Т.е. Максим который могут вернуть = оплаченному ПДФО. Показывать в декларации надо только те платежи по кредиту, возврат которых не переваливает за ПДФО. Платежей по кредиту может быть больше, чем показывать в декларации.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 00:06

Владельцы студий должны страдать:
https://youtu.be/Nf0pxQY1c_4?si=HXatPGd5lYE2n3--
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 03:10

  Hotab написав:Хтось на практиці добивався відсутності запаху котлет (риби) у студіях?
Тобто потужна купольна витяжка, правильна площа каналу (всього каналу, до самої вулиці… або канал через стіну відразу на вулицю)) , привідкрите вікно для притоку.. Це рішає? Чи не рішає взагалі нічого і запаху їжі не позбавитись при готуванні ароматних блюд? Я в Херсоні не встиг спробувати і поюзати, питання залишилось відкритим.


Я не знаю или в моей студии пахнет котлетами/рыбой, но
1. Вытяжку поставил, но не думаю, что она суперпуперэффективная - брал недорогую, да еще и вентканал длиннююющий. Но рядом окно - можно приоткрывать на проветривание во время готовки.
2. Одно из самых главных - поверхность на 2 комфорки. Не для любителей готовить.
3. Арендатор - ойтишник, один. Ему надо чтобы мониторы везде были и Интернет.
А готовить, я так понимаю - не парится.
4. Надо чтобы запаху не было куда особо впитываться. Пол - ректификат полированный, стены - фасадная краска. Эфиры (которые и есть источники запаха), оседают на поверхности, но можно смыть. Или прокатать новый слой краски.
По опыту сдачи другой квартиры (не студии), был жилец - после него пропахло копченой рыбой - капец.
Но сдача выпала на несезон (конец весны-начало лета), квартира простояла с месяц, если не больше (сейчас уже не помню) с открытыми на проветривание окнами. Естественно, была уборка, но через 2 недели запахов уже не было.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 09:15

  rjkz написав:Надо чтобы запаху не было куда особо впитываться. Пол - ректификат полированный, стены - фасадная краска. Эфиры (которые и есть источники запаха), оседают на поверхности, но можно смыть. Или прокатать новый слой краски.

Студія - то дурня.
В нормальній кухні, яка відгороджена від жилого приміщення - відкривається вікно і включається витяжка - через годину запаху немає.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:02

  Hotab написав:Хтось на практиці добивався відсутності запаху котлет (риби) у студіях?
Тобто потужна купольна витяжка, правильна площа каналу (всього каналу, до самої вулиці… або канал через стіну відразу на вулицю)) , привідкрите вікно для притоку.. Це рішає? Чи не рішає взагалі нічого і запаху їжі не позбавитись при готуванні ароматних блюд? Я в Херсоні не встиг спробувати і поюзати, питання залишилось відкритим.

Невозможно , у меня отдельная кухня, вытяжка Falmec , вентканал 20 см.через стену на улицу, двери закрыты , окно приоткрыто и всё равно по дому аромат жареной рыбы ...
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:34

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Хтось на практиці добивався відсутності запаху котлет (риби) у студіях?
Тобто потужна купольна витяжка, правильна площа каналу (всього каналу, до самої вулиці… або канал через стіну відразу на вулицю)) , привідкрите вікно для притоку.. Це рішає? Чи не рішає взагалі нічого і запаху їжі не позбавитись при готуванні ароматних блюд? Я в Херсоні не встиг спробувати і поюзати, питання залишилось відкритим.

Невозможно , у меня отдельная кухня, вытяжка Falmec , вентканал 20 см.через стену на улицу, двери закрыты , окно приоткрыто и всё равно по дому аромат жареной рыбы ...

это сталинка(с печным кухонным дымоходом то есть построенная в догазовую эпоху), брежневка иои новострой(или дом)?
В сталинках что кокнули 19 апреля дымоходы яд(на средних этажах тяга звездец)
барабашов
 
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