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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:43
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
уже есть проверенные варианты как дешево можно легализировать любую сумму в европе
Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:15
Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:42
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Ужгород, Чернівці, Львів: скільки коштують квартири
Чому, на вашу думку, попри значно менші масштаби внутрішньої міграції, ціни на житло в цих містах продовжують бити рекорди? Чи чекати зниження, коли і за яких умов воно можливе?
Додано: Вів 04 чер, 2024 12:31
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Опосередковане залучення коштів у нерухомість: як це працює
Як ставитеся до нового закону та як його трактуєте? Чи сприятиме він залученню нових інвесторів і як вплине на ринок нерухомості загалом?
Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:40
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Як перевірити майбутній об'єкт нерухомості - покрокова інструкція
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