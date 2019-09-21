RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 168169170171
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:43

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

уже есть проверенные варианты как дешево можно легализировать любую сумму в европе
Олежан
 
Повідомлень: 1217
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:15

  Олежан написав:уже есть проверенные варианты как дешево можно легализировать любую сумму в европе

Законного нет.
UA
 
Повідомлень: 8377
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1847 раз.
Подякували: 2242 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:42

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення новину

Ужгород, Чернівці, Львів: скільки коштують квартири

Чому, на вашу думку, попри значно менші масштаби внутрішньої міграції, ціни на житло в цих містах продовжують бити рекорди? Чи чекати зниження, коли і за яких умов воно можливе?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6202
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:31

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Опосередковане залучення коштів у нерухомість: як це працює

Як ставитеся до нового закону та як його трактуєте? Чи сприятиме він залученню нових інвесторів і як вплине на ринок нерухомості загалом?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6202
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:40

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Як перевірити майбутній об'єкт нерухомості - покрокова інструкція

Поділіться своїми лайфхаками, як перевірити нерухомість для інвестування.
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6202
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 168169170171
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: baraka і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Переказ коштів в контексті ринку нерухомості, ділимося 1, 2, 3
Бетон » Сер 17 кві, 2024 11:52
24 8301
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 кві, 2024 22:54
Bobua
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 7, 8, 9
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 21:33
80 36951
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2024 10:26
The_Rebel
Оренда великої кількості нерухомості
edwardsjethro » Чет 28 бер, 2024 05:49
1 5034
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 бер, 2024 15:11
cherchiltank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3221)
07.06.2024 12:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.