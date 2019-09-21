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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 168169170171
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:43

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

уже есть проверенные варианты как дешево можно легализировать любую сумму в европе
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:15

  Олежан написав:уже есть проверенные варианты как дешево можно легализировать любую сумму в европе

Законного нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:42

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення новину

Ужгород, Чернівці, Львів: скільки коштують квартири

Чому, на вашу думку, попри значно менші масштаби внутрішньої міграції, ціни на житло в цих містах продовжують бити рекорди? Чи чекати зниження, коли і за яких умов воно можливе?
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:31

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Опосередковане залучення коштів у нерухомість: як це працює

Як ставитеся до нового закону та як його трактуєте? Чи сприятиме він залученню нових інвесторів і як вплине на ринок нерухомості загалом?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:40

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Як перевірити майбутній об'єкт нерухомості - покрокова інструкція

Поділіться своїми лайфхаками, як перевірити нерухомість для інвестування.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 09:18

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Скільки коштів українці готові витратити на купівлю та оренду житла у 2024 році: результати опитування

Поділіться, будь ласка, які стартові ціни у регіоні вашого проживання на аренду та які на купівлю житла. Як вважаєте, що буде з цінами на купівлю та аренду нерухомості далі, які фактори впливатимуть?
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:36

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Розглядаю для купівлі в одному з міст західної України (більше 50тис. населення). Є гарні новобуди з хорошим видом. Але... ціни на первинку виросли на 100-200 Дол. у порівнянні з минулим літом. Тож не можу зрозуміти в чому прикол. Бо у тих же локаціях продаються напівбудинки (по докам квартири) - то вже і ремонт є, хоч і не зовсім свіжий, і власне подвір'я, де можна поставити авто, і коштує в півтора рази дешевше. Чи то такий фетиш зараз на новобудови? В чому їх перевага? Живуть же в Європі і в 100-літніх будинках, і нічого страшного. Для мене лише одна перевага новобуду, хоча й досить суттєва, коли є розстрочка на 2 роки з першим внеском 30%.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 14:41

  The_Rebel написав:Розглядаю для купівлі в одному з міст західної України (більше 50тис. населення). Є гарні новобуди з хорошим видом. Але... ціни на первинку виросли на 100-200 Дол. у порівнянні з минулим літом. Тож не можу зрозуміти в чому прикол. Бо у тих же локаціях продаються напівбудинки (по докам квартири) - то вже і ремонт є, хоч і не зовсім свіжий, і власне подвір'я, де можна поставити авто, і коштує в півтора рази дешевше. Чи то такий фетиш зараз на новобудови? В чому їх перевага? Живуть же в Європі і в 100-літніх будинках, і нічого страшного. Для мене лише одна перевага новобуду, хоча й досить суттєва, коли є розстрочка на 2 роки з першим внеском 30%.

В Європі так само різниця між старим будинком і новобудом в одній локації мінімум в 2 рази. Подекуди і більше. Так це враховуючи що в них і старі будинки в непоганому стані. В Україні, враховуючи в якому стані знаходиться старий житловий фонд, різниця повинна бути десь на порядок. І так воно і буде.
airmax78
 
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  #<1 ... 168169170171
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