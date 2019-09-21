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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:43
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
уже есть проверенные варианты как дешево можно легализировать любую сумму в европе
Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:15
Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:42
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення новину
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Чому, на вашу думку, попри значно менші масштаби внутрішньої міграції, ціни на житло в цих містах продовжують бити рекорди? Чи чекати зниження, коли і за яких умов воно можливе?
Додано: Вів 04 чер, 2024 12:31
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:40
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Додано: Пон 17 чер, 2024 09:18
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Додано: Сер 19 чер, 2024 12:36
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Розглядаю для купівлі в одному з міст західної України (більше 50тис. населення). Є гарні новобуди з хорошим видом. Але... ціни на первинку виросли на 100-200 Дол. у порівнянні з минулим літом. Тож не можу зрозуміти в чому прикол. Бо у тих же локаціях продаються напівбудинки (по докам квартири) - то вже і ремонт є, хоч і не зовсім свіжий, і власне подвір'я, де можна поставити авто, і коштує в півтора рази дешевше. Чи то такий фетиш зараз на новобудови? В чому їх перевага? Живуть же в Європі і в 100-літніх будинках, і нічого страшного. Для мене лише одна перевага новобуду, хоча й досить суттєва, коли є розстрочка на 2 роки з першим внеском 30%.
Додано: Чет 20 чер, 2024 14:41
В Європі так само різниця між старим будинком і новобудом в одній локації мінімум в 2 рази. Подекуди і більше. Так це враховуючи що в них і старі будинки в непоганому стані. В Україні, враховуючи в якому стані знаходиться старий житловий фонд, різниця повинна бути десь на порядок. І так воно і буде.
Додано: Чет 20 чер, 2024 16:52
А в какую сторону должна быть разница? У меня сейчас в Одессе рядом хрущёвка с обычными проблемами старого дома (например, периодически на крыше разваливается очередной гвоздь, шифер съезжает и на меня в дождь начинает литься водопад) и новый ЖК, где как бы всё шикарно и площадь квартиры побольше. Но в новую квартиру никто не хочет, в том числе и я потому, что при отключении света, что сейчас не редкость, в хрущёвке жизнь мало не страдает и даже генератор можно на балкон поставить, а в новом доме за генератор УК побьёт, на кавырнадцатый этаж ходить без лифта, отключается вода, отопление и пищу готовить только на бензиновой горелке потому, что газ в кухне конструктивно не предусмотрен.
А ещё в новом доме отвратительно работает мобильная связь. Потому, что железобетон радиоволны проводит гораздо хуже, чем кирпич. Так что согласен, что разница в цене должна быть. Новый дом дешевле. Может и на порядок.
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