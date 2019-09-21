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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 чер, 2024 12:22
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Ірина_
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Додано: Чет 18 лип, 2024 11:53
У Верховну Раду було внесено законопроєкт щодо підвищення військового збору до 5%. У Фейсбук з'явився цікавий коментар від Олени Маленкової з цього приводу:
Ну, що, дорогі, «дочекалися» в решті решт.
В Раду внесено законопроект про підвищення військового збору до 5%.
Тепер готуємося сплачувати 11% податків на перехід прав власності, якщо:
1. Ваше право власності було зареєстрована в державному реєстрі менше ніж 3 роки тому.
2. У вас другий продаж житлової нерухомості на рік.
3. Ви продаєте нежитлову нерухомість. Тут, якщо памʼятаєте, 5% + в/з буде завжди. Не дивлячись на дату в договорі.
Та 23%, якщо :
1. У вас другий продаж житлової нерухомості в календарному році, право власності якої зареєстроване менше ніж 3 роки.
2. Третій продаж в календарному році, не дивлячись на дату в праві власності.
Так що тим, кому треба продати, треба поспішити!
Додам сакраментальну фразу:
А я попереджала!
P.S. Як думаєте, Уряд навмисно вирішив вбити ринок нерухомості, чи просто дуже гроші потрібні?..
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Додано: Суб 20 лип, 2024 07:17
Ринок нерухомості здихає з інших причин.
Депопуляція, війна, падіння рівня життя.
Основна проблема цієї території - нездатність українського бізнесу і чиновників побудувати сучасну державу. Що не будують, то все середньовічна анархія, смачно приправлена корупцією і беззаконням
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