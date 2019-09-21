Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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У Верховну Раду було внесено законопроєкт щодо підвищення військового збору до 5%. У Фейсбук з'явився цікавий коментар від Олени Маленкової з цього приводу:
Ну, що, дорогі, «дочекалися» в решті решт. В Раду внесено законопроект про підвищення військового збору до 5%. Тепер готуємося сплачувати 11% податків на перехід прав власності, якщо: 1. Ваше право власності було зареєстрована в державному реєстрі менше ніж 3 роки тому. 2. У вас другий продаж житлової нерухомості на рік. 3. Ви продаєте нежитлову нерухомість. Тут, якщо памʼятаєте, 5% + в/з буде завжди. Не дивлячись на дату в договорі. Та 23%, якщо : 1. У вас другий продаж житлової нерухомості в календарному році, право власності якої зареєстроване менше ніж 3 роки. 2. Третій продаж в календарному році, не дивлячись на дату в праві власності. Так що тим, кому треба продати, треба поспішити! Додам сакраментальну фразу: А я попереджала! P.S. Як думаєте, Уряд навмисно вирішив вбити ринок нерухомості, чи просто дуже гроші потрібні?..