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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 169170171172
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 12:22

Перший воєнний рейтинг забудовників Львова та передмістя від «Мінфіну»
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 11:53

У Верховну Раду було внесено законопроєкт щодо підвищення військового збору до 5%. У Фейсбук з'явився цікавий коментар від Олени Маленкової з цього приводу:
Ну, що, дорогі, «дочекалися» в решті решт.
В Раду внесено законопроект про підвищення військового збору до 5%.
Тепер готуємося сплачувати 11% податків на перехід прав власності, якщо:
1. Ваше право власності було зареєстрована в державному реєстрі менше ніж 3 роки тому.
2. У вас другий продаж житлової нерухомості на рік.
3. Ви продаєте нежитлову нерухомість. Тут, якщо памʼятаєте, 5% + в/з буде завжди. Не дивлячись на дату в договорі.
Та 23%, якщо :
1. У вас другий продаж житлової нерухомості в календарному році, право власності якої зареєстроване менше ніж 3 роки.
2. Третій продаж в календарному році, не дивлячись на дату в праві власності.
Так що тим, кому треба продати, треба поспішити!
Додам сакраментальну фразу:
А я попереджала!
P.S. Як думаєте, Уряд навмисно вирішив вбити ринок нерухомості, чи просто дуже гроші потрібні?..
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 10:28

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Ціни на квартири вторинного ринку (інфографіка)

Чому, на вашу думку, спад у кільсті пропозицій спостерігається саме в цих областях?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:04

В Ужгороді триває будівництво готельно-торговельного комплексу попри відсутність дозволів

https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/v ... zvoliv.htm

місцеве ДАБК три рази їм відмовили в дозволі на початок будівництва, але це нікого не зупинило, бо будує заступник мера

"Власник земельної ділянки Емілія Плавайко дружина заступника міського голови Ужгорода, депутата обласної ради Євгена Плавайко"

не знаю як ви, а я не вірю ні в які зміни
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 09:27

Спалось неочень

С этими тревогами.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 08:49

  Унуноктий написав:С этими тревогами.

уня куда пропал? чего не писал? в каких странах ассимилировался?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 08:53

  Унуноктий написав:С этими тревогами.


Та ти що?
Вперше в Україні за 2,5 роки?
Співчуваю.
Frant
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  #<1 ... 169170171172
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