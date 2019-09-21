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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 169170171172
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 12:22

Перший воєнний рейтинг забудовників Львова та передмістя від «Мінфіну»
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 11:53

У Верховну Раду було внесено законопроєкт щодо підвищення військового збору до 5%. У Фейсбук з'явився цікавий коментар від Олени Маленкової з цього приводу:
Ну, що, дорогі, «дочекалися» в решті решт.
В Раду внесено законопроект про підвищення військового збору до 5%.
Тепер готуємося сплачувати 11% податків на перехід прав власності, якщо:
1. Ваше право власності було зареєстрована в державному реєстрі менше ніж 3 роки тому.
2. У вас другий продаж житлової нерухомості на рік.
3. Ви продаєте нежитлову нерухомість. Тут, якщо памʼятаєте, 5% + в/з буде завжди. Не дивлячись на дату в договорі.
Та 23%, якщо :
1. У вас другий продаж житлової нерухомості в календарному році, право власності якої зареєстроване менше ніж 3 роки.
2. Третій продаж в календарному році, не дивлячись на дату в праві власності.
Так що тим, кому треба продати, треба поспішити!
Додам сакраментальну фразу:
А я попереджала!
P.S. Як думаєте, Уряд навмисно вирішив вбити ринок нерухомості, чи просто дуже гроші потрібні?..
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 10:28

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Ціни на квартири вторинного ринку (інфографіка)

Чому, на вашу думку, спад у кільсті пропозицій спостерігається саме в цих областях?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:04

В Ужгороді триває будівництво готельно-торговельного комплексу попри відсутність дозволів

https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/v ... zvoliv.htm

місцеве ДАБК три рази їм відмовили в дозволі на початок будівництва, але це нікого не зупинило, бо будує заступник мера

"Власник земельної ділянки Емілія Плавайко дружина заступника міського голови Ужгорода, депутата обласної ради Євгена Плавайко"

не знаю як ви, а я не вірю ні в які зміни
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 14:03

  somilitark написав:
  Игорь Алексеевич написав:А что мешает сегодня купить кв. в Запорожье, когда ограничен в деньгах. Если не хватает денег, то всегда надо покупать недв. в кризис, сейчас как раз то время, когда можно купить трёшку по цене однушки до войны. Кстати в Запорожье обстрелов по домам меньше, чем в том же Киеве или Днепре или Одессе.

Я бачу вам замало дуже вдалого прогноза долар по 37.25 літом 2024-го?

Ви хочете перейти на новий якісно вищий рівень по втратам???
Пропонуєте купити майже по великодовоєнним цінам нерухомість в фактично південному Покровську? :shock:

З якою перспективою? Скільки зараз коштує в Мар'янці, Авдіївці, Часовому Яру нерухомість? Хоча її фактично багато де не залишилось, а в багатьох аналогічних місцях проходить примусова евакуація. Кому її потім здавати\продавати??? Тому може стане питання як втекти і вціліти фізично.
Як кажуть тепер я бачив все(с), всі найкращі прогнози від гуру інвестування, з нашими порадами ви втратите все(((

Готівка майже не рухається, адекватні заявки це 41.37 на 41.45, хоча міжбанк трохи припав.
Євро приймають по 46, ось це рекорд, такого прийому євро за гривню я не пригадую...

Про покупку недвижимости в Запорожье
Ситуация в Запорожье: Несмотря на то, что в Запорожье обстрелы случаются реже, чем в других крупных городах Украины, оно остается зоной повышенного риска из-за продолжающихся боевых действий и нестабильной ситуации на юго-востоке страны. Покупка недвижимости в таких условиях может показаться выгодной, но сопряжена с большими рисками.

Риски покупки:

Низкая ликвидность: Даже если удастся купить жилье по низкой цене, возможность его перепродажи или сдачи в аренду в будущем крайне ограничена из-за продолжающегося конфликта.
Перспективы разрушений: В случае эскалации конфликта, недвижимость может быть разрушена, что приведет к полной потере вложений.
Миграционные риски: В случае ухудшения ситуации может возникнуть необходимость экстренной эвакуации, что также повлияет на возможность владения и использования имущества.
Финансовая сторона вопроса: Недвижимость может быть доступна по сниженным ценам, однако высокая неопределенность делает такие инвестиции чрезвычайно рискованными. Кроме того, доступ к кредитным ресурсам и финансированию в условиях войны крайне ограничен.

О долларе и финансовой ситуации
Курс доллара: Прогноз курса доллара летом 2024 года, согласно различным источникам, показывал уровень около 37.25 грн за доллар. Это связано с мерами, принимаемыми для стабилизации национальной валюты, несмотря на сложные экономические условия.

Заключение:

Риски велики: Покупка недвижимости в Запорожье в текущих условиях, несмотря на низкие цены, несет значительные риски из-за возможности дальнейшего ухудшения ситуации.
Стабильность лучше, чем риски: Вложение средств в более стабильные активы, возможно, будет более безопасным решением на данный момент.
elprime
 
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